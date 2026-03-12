تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

دراسة تكشف توقعات جيل زد.. كيف يرى الشباب الشيخوخة؟

Lebanon 24
12-03-2026 | 08:23
دراسة تكشف توقعات جيل زد.. كيف يرى الشباب الشيخوخة؟
دراسة تكشف توقعات جيل زد.. كيف يرى الشباب الشيخوخة؟ photos 0
كشفت دراسة اختلاف تصور الأجيال للشيخوخة: جيل زد يرى التقدم في السن أبكر من جيل طفرة المواليد. 

كشفت دراسة حديثة عن تباين النظرة تجاه الشيخوخة بين الأجيال، حيث يربط جيل زد سن 62 ببداية التقدم في العمر، بينما يرى جيل طفرة المواليد أن الشيخوخة تبدأ عند 67.

وشملت الدراسة استقصاء آراء 4000 شخص حول إدراك العمر والتغيرات المرتبطة بالتقدم فيه. وأظهرت النتائج أن جيل زد يربط بين سن 62 والتدهور المعرفي، في حين يواجه صعوبة في التكيف مع التكنولوجيا قبل ذلك بثلاث سنوات، أي عند سن 59. أما الأشخاص في سن 56، فيعتقدون أنهم فقدوا القدرة على مواكبة صيحات الموضة.

كاثرين كراوشاو، الرئيسة المشاركة لحملة "العمر بلا حدود"، أوضحت أن هذه التصورات تعكس قلقًا حقيقيًا من التقدم في العمر، مشيرة إلى أن التعرض المستمر للرسائل التمييزية ضد كبار السن يعزز النظرة المتشائمة حول الشيخوخة منذ سن مبكرة.

وأشارت الدراسة، وفق ما نقلت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أن خُمس شباب جيل زد لا يتوقعون الحفاظ على مظهر جيد مع التقدم في العمر، بينما لا يتوقع ربعهم أن يكون لديهم عائلة أو أصدقاء حولهم. كما يرى 27% أن صحتهم لن تكون جيدة، وأن متعة الحياة ستتراجع مع التقدم في السن.

وشملت الدراسة أيضًا تحليل اللغة المستخدمة لوصف كبار السن، حيث برزت عبارات مثل "متشبث بعاداته"، "ديناصور"، و"تجاوزت سن الشيخوخة" كأكثر التعبيرات شيوعًا.

وأبدى جيل زد قلقًا بشأن صعوبة كبار السن في مواكبة التكنولوجيا، لكنه أبدى تقديرًا لقيمة خبراتهم في سوق العمل مقارنة بجيل طفرة المواليد.

هارييت بايليس، الرئيسة المشاركة للحملة، شددت على أن التمييز على أساس العمر يؤثر على الجميع، مؤكدة ضرورة مواجهته بغض النظر عن السن.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن الدماغ يمر بأربع "نقاط تحول" عبر خمس مراحل عمرية رئيسية: الطفولة، المراهقة، البلوغ، الشيخوخة المبكرة، والشيخوخة المتأخرة. ويبدأ التدهور الوظيفي للدماغ فعليًا عند سن 66، حيث تتوقف بعض المناطق عن التطور وتظهر علامات تراجع الأداء المعرفي، بينما تصل الشخصية والذكاء إلى مرحلة استقرار في منتصف الثلاثينيات. (آرم نيوز) 

