منوعات

مقتل شخص إثر اعتداء بالضرب في مصر… والسجن 7 سنوات للمتهم

Lebanon 24
12-03-2026 | 10:37
مقتل شخص إثر اعتداء بالضرب في مصر… والسجن 7 سنوات للمتهم
مقتل شخص إثر اعتداء بالضرب في مصر… والسجن 7 سنوات للمتهم photos 0
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج في مصر بمعاقبة المتهم "ص.ر.ع" عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالاعتداء على أحد الأشخاص حتى وفاته بدائرة مركز البلينا.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى علي المجنى عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته ووفاته متأثرا بإصابته بسبب خلافات بينهما.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
(اليوم السابع)
