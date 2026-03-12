مقتل شخص إثر اعتداء بالضرب في مصر… والسجن 7 سنوات للمتهم

قضت محكمة جنايات مستأنف في مصر بمعاقبة المتهم "ص.ر.ع" عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالاعتداء على أحد الأشخاص حتى وفاته بدائرة .



وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت المتهم بالتعدى علي المجنى عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته ووفاته متأثرا بإصابته بسبب خلافات بينهما.



بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالة القضية إلى والتى أصدرت حكمها السابق.

(اليوم السابع)