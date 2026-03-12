تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
مقتل شخص إثر اعتداء بالضرب في مصر… والسجن 7 سنوات للمتهم
Lebanon 24
12-03-2026
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جنايات مستأنف
سوهاج
في مصر بمعاقبة المتهم "ص.ر.ع" عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالاعتداء على أحد الأشخاص حتى وفاته بدائرة
مركز البلينا
.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت
النيابة العامة
المتهم بالتعدى علي المجنى عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته ووفاته متأثرا بإصابته بسبب خلافات بينهما.
بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم
النيابة
تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالة القضية إلى
محكمة الجنايات
والتى أصدرت حكمها السابق.
(اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انفجار سيارة قرب حيفا
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انفجار سيارة قرب حيفا
12/03/2026 18:07:38
12/03/2026 18:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة فلسطينيين من سكان منطقة سمرة في الأغوار الشمالية إثر اعتداء مستوطنين عليهم ورشهما بغاز الفلفل
Lebanon 24
إصابة فلسطينيين من سكان منطقة سمرة في الأغوار الشمالية إثر اعتداء مستوطنين عليهم ورشهما بغاز الفلفل
12/03/2026 18:07:38
12/03/2026 18:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سجن وزير داخليّة كوريا الجنوبية السابق 7 سنوات
Lebanon 24
سجن وزير داخليّة كوريا الجنوبية السابق 7 سنوات
12/03/2026 18:07:38
12/03/2026 18:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك: سنبني مدينة على المرّيخ خلال 7 سنوات
Lebanon 24
ماسك: سنبني مدينة على المرّيخ خلال 7 سنوات
12/03/2026 18:07:38
12/03/2026 18:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة الجنايات
النيابة العامة
مركز البلينا
النيابة
حكمت ال
سوهاج
بالا
قد يعجبك أيضاً
دراسة تكشف توقعات جيل زد.. كيف يرى الشباب الشيخوخة؟
Lebanon 24
دراسة تكشف توقعات جيل زد.. كيف يرى الشباب الشيخوخة؟
08:23 | 2026-03-12
12/03/2026 08:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء مخاطبة ترامب أنصاره.. سيدة تسقط ويُغمى عليها شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أثناء مخاطبة ترامب أنصاره.. سيدة تسقط ويُغمى عليها شاهدوا ماذا حصل
05:06 | 2026-03-12
12/03/2026 05:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تُطلق النار من مسدس.. صورة جديدة لابنة زعيم كوريا الشمالية تُثير التكهنات
Lebanon 24
تُطلق النار من مسدس.. صورة جديدة لابنة زعيم كوريا الشمالية تُثير التكهنات
01:29 | 2026-03-12
12/03/2026 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
00:00 | 2026-03-12
12/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء بالسلاح في مصر ينتهي بحكم قضائي صارم
Lebanon 24
اعتداء بالسلاح في مصر ينتهي بحكم قضائي صارم
16:06 | 2026-03-11
11/03/2026 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
14:37 | 2026-03-11
11/03/2026 02:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:23 | 2026-03-12
دراسة تكشف توقعات جيل زد.. كيف يرى الشباب الشيخوخة؟
05:06 | 2026-03-12
أثناء مخاطبة ترامب أنصاره.. سيدة تسقط ويُغمى عليها شاهدوا ماذا حصل
01:29 | 2026-03-12
تُطلق النار من مسدس.. صورة جديدة لابنة زعيم كوريا الشمالية تُثير التكهنات
00:00 | 2026-03-12
برجك اليوم
16:06 | 2026-03-11
اعتداء بالسلاح في مصر ينتهي بحكم قضائي صارم
14:00 | 2026-03-11
إطلاق نار يودي بحياة مدرسين أمام منزلهما
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 18:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 18:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 18:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24