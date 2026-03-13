تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
مقابل مبلغ كبير جدًا.. أم وابنتها ترفضان بيع مزرعتيهما
Lebanon 24
13-03-2026
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت أم وابنتها في
كنتاكي
عروضاً تجاوزت 26 مليون دولار لبيع مزرعتيهما لصالح مشروع مركز بيانات ضخم، متمسكتين بأرضهما رغم الإغراءات المالية الكبيرة.
وذكرت التقارير أن
إيدا
هودلستون، البالغة 82 عاماً، رفضت عروضاً وصلت إلى 60 ألف دولار للفدان مقابل مزرعتها البالغة 71 فداناً، فيما رفضت ابنتها ديلسيا بير، البالغة 54 عاماً، عرضاً بقيمة 48 ألف دولار للفدان مقابل عقارها الذي تبلغ مساحته 463 فداناً.
وقالت الأم إن العروض تمثل "مضايقة نفسية"، بينما أبدت الابنة اعتراضها على عدم كشف الجهة المطورة عن هويتها. ورغم الوعود بأن المشروع سيوفر مئات الوظائف الدائمة وآلاف فرص العمل في البناء، لا تزال
المحكمة المالية
في
مقاطعة ماسون
تراجع المشروع. (people)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته
Lebanon 24
خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته
13/03/2026 12:57:56
13/03/2026 12:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ترفض تمويل "مجلس السلام" في غزة وتبلغ ترامب رسميًا موقفها
Lebanon 24
إسرائيل ترفض تمويل "مجلس السلام" في غزة وتبلغ ترامب رسميًا موقفها
13/03/2026 12:57:56
13/03/2026 12:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: للاسراع بتحويل مبلغ الى الهيئة العليا للاغاثة لترميم 100 مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس
Lebanon 24
كرامي: للاسراع بتحويل مبلغ الى الهيئة العليا للاغاثة لترميم 100 مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس
13/03/2026 12:57:56
13/03/2026 12:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن ابلغت المعنيين في لبنان: الهدوء مقابل الهدوء وعلى "الحزب" اعلان الحياد
Lebanon 24
واشنطن ابلغت المعنيين في لبنان: الهدوء مقابل الهدوء وعلى "الحزب" اعلان الحياد
13/03/2026 12:57:56
13/03/2026 12:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة المالية
محكمة المالية
مقاطعة ماسون
حكمت ال
كنتاكي
بيرة
ستون
إيدا
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتقال رجل بعد سنوات.. بتهمة تفجير منزله عمداً
Lebanon 24
اعتقال رجل بعد سنوات.. بتهمة تفجير منزله عمداً
05:12 | 2026-03-13
13/03/2026 05:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
02:02 | 2026-03-13
13/03/2026 02:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أول أكسيد الكربون يسرق حياة زوجين
Lebanon 24
أول أكسيد الكربون يسرق حياة زوجين
01:23 | 2026-03-13
13/03/2026 01:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
00:13 | 2026-03-13
13/03/2026 12:13:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الرقم والنمط المعيشي.. دراسة تكشف نظرة "جيل زد" لسن الشيخوخة
Lebanon 24
بين الرقم والنمط المعيشي.. دراسة تكشف نظرة "جيل زد" لسن الشيخوخة
00:00 | 2026-03-13
13/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
13/03/2026 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
07:00 | 2026-03-12
12/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
12/03/2026 02:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
14:49 | 2026-03-12
12/03/2026 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:12 | 2026-03-13
اعتقال رجل بعد سنوات.. بتهمة تفجير منزله عمداً
02:02 | 2026-03-13
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
01:23 | 2026-03-13
أول أكسيد الكربون يسرق حياة زوجين
00:13 | 2026-03-13
برجك اليوم
00:00 | 2026-03-13
بين الرقم والنمط المعيشي.. دراسة تكشف نظرة "جيل زد" لسن الشيخوخة
16:19 | 2026-03-12
بكتلة تفوق الأرض بـ500 ألف مرة.. رصد جرم كوني يتحدى قوانين الفيزياء
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 12:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 12:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 12:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24