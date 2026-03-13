تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مقابل مبلغ كبير جدًا.. أم وابنتها ترفضان بيع مزرعتيهما

Lebanon 24
13-03-2026 | 04:47
A-
A+
مقابل مبلغ كبير جدًا.. أم وابنتها ترفضان بيع مزرعتيهما
مقابل مبلغ كبير جدًا.. أم وابنتها ترفضان بيع مزرعتيهما photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفضت أم وابنتها في كنتاكي عروضاً تجاوزت 26 مليون دولار لبيع مزرعتيهما لصالح مشروع مركز بيانات ضخم، متمسكتين بأرضهما رغم الإغراءات المالية الكبيرة.

وذكرت التقارير أن إيدا هودلستون، البالغة 82 عاماً، رفضت عروضاً وصلت إلى 60 ألف دولار للفدان مقابل مزرعتها البالغة 71 فداناً، فيما رفضت ابنتها ديلسيا بير، البالغة 54 عاماً، عرضاً بقيمة 48 ألف دولار للفدان مقابل عقارها الذي تبلغ مساحته 463 فداناً.

وقالت الأم إن العروض تمثل "مضايقة نفسية"، بينما أبدت الابنة اعتراضها على عدم كشف الجهة المطورة عن هويتها. ورغم الوعود بأن المشروع سيوفر مئات الوظائف الدائمة وآلاف فرص العمل في البناء، لا تزال المحكمة المالية في مقاطعة ماسون تراجع المشروع. (people)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل ترفض تمويل "مجلس السلام" في غزة وتبلغ ترامب رسميًا موقفها
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: للاسراع بتحويل مبلغ الى الهيئة العليا للاغاثة لترميم 100 مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن ابلغت المعنيين في لبنان: الهدوء مقابل الهدوء وعلى "الحزب" اعلان الحياد
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:57:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة المالية

محكمة المالية

مقاطعة ماسون

حكمت ال

كنتاكي

بيرة

ستون

إيدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-03-13
Lebanon24
02:02 | 2026-03-13
Lebanon24
01:23 | 2026-03-13
Lebanon24
00:13 | 2026-03-13
Lebanon24
00:00 | 2026-03-13
Lebanon24
16:19 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24