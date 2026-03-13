مقابل مبلغ كبير جدًا.. أم وابنتها ترفضان بيع مزرعتيهما

رفضت أم وابنتها في عروضاً تجاوزت 26 مليون دولار لبيع مزرعتيهما لصالح مشروع مركز بيانات ضخم، متمسكتين بأرضهما رغم الإغراءات المالية الكبيرة.



وذكرت التقارير أن هودلستون، البالغة 82 عاماً، رفضت عروضاً وصلت إلى 60 ألف دولار للفدان مقابل مزرعتها البالغة 71 فداناً، فيما رفضت ابنتها ديلسيا بير، البالغة 54 عاماً، عرضاً بقيمة 48 ألف دولار للفدان مقابل عقارها الذي تبلغ مساحته 463 فداناً.



وقالت الأم إن العروض تمثل "مضايقة نفسية"، بينما أبدت الابنة اعتراضها على عدم كشف الجهة المطورة عن هويتها. ورغم الوعود بأن المشروع سيوفر مئات الوظائف الدائمة وآلاف فرص العمل في البناء، لا تزال في تراجع المشروع. (people)

Advertisement