اعتقال رجل بعد سنوات.. بتهمة تفجير منزله عمداً

ألقت السلطات في القبض على جاكوب راب، البالغ 41 عاماً، من اتهامه بتعمد تفجير منزله، ووجهت إليه 25 تهمة بينها محاولة القتل والحرق العمد المشدد والإتلاف الجنائي.



وتقول السلطات إن راب فصل خط عن المجفف عام 2022، ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث انفجار داخل المنزل، بينما كان برفقة صديقته وأطفاله الثلاثة، الذين تمكنوا من النجاة، في حين أصيب أحد الأبناء بحروق من الدرجة الأولى.



كما أشارت وثائق القضية إلى العثور لاحقاً على ملاحظات مكتوبة بخط اليد نُسبت إليه، تضمنت اعترافاً بتفجير المنزل وتهديدات مرتبطة بصديقته، فيما لا يزال موقوفاً من دون كفالة، وحددت جلسسته المقبلة في 18 آذار.

