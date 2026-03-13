في مصر.. حبس طالب اعتدى على معلمة داخل فصل دراسي

قررت بمنوف بمحافظة المنوفية في مصر، حبس طالب تعدى بالضرب على معلمه أثناء الحصة الدراسية بمدرسة الثانوية المطورة بسرس بمحافظة المنوفية ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تلقي مدير أمن المنوفية ،إخطارا من مأمور قسم شرطة سرس الليان، يفيد بقيام طالب بالتعدى على معلمة داخل الفصل أثناء الحصة الدراسية بمدرسة الثانوية المطورة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.



بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام الطالب بالتعدى معلمة أثناء الحصة الدراسية بالمدرسة، وتم ضبط المتهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)

