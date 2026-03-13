مقتل طالب على يد زميله بمشاجرة في مصر

لقي طالب مقتله على يد زميله بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية في مصر، فى مشاجرة بينهما، بسبب خلافات بينهما ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شاب على يد زميله بقرية شنوان بدائرة المركز.



بالانتقال الفورى والفحص تبين نشوب مشاجرة بينهما ، وقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه، بسلاح أبيض ، مماأدى إلى وفاته ، تم نقله إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)

