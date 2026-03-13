مأساة أسرية في مصر.. سيدة تتخلص من حياتها بعد أزمة نفسية

أنهت سيدة حياتها لمرورها بأزمة نفسية، إثر خلافات أسرية مع زوجها في بولاق الدكرور في مصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن سيدة أنهت حياتها بتناول مادة سامة، لمرورها بأزمة نفسية، نتيجة خلافات مع زوجها.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)

Advertisement