منوعات

مُفاجأة غير متوقعة.. الأميرة ديانا كانت تعد "الملك الصالح" ولم يكن ويليام!

Lebanon 24
14-03-2026 | 02:00
مُفاجأة غير متوقعة.. الأميرة ديانا كانت تعد الملك الصالح ولم يكن ويليام!
بينت تصريحات جديدة لخبير ملكي مقرب من الأميرة ديانا أن والدة الأميرين ويليام وهاري كانت تخطط لتنحية ابنها الأكبر "الخجول" جانبا، وإعداد شقيقه الأصغر ليكون ملكا بدلا منه.

وتحدث الخبير ريتشارد كاي، الذي كان صديقا مقربا لديانا، تفاصيل "صادمة" في بودكاست Palace Confidential، كاشفا أن ديانا لم تكن ترى في ويليام الشخص المناسب لخلافة والده الملك تشارلز.

وقال كاي: "كان ويليام مفاجأة بالنسبة لها، شاب خجول جدا. كانت تخبرني دائما أنها لا تعتقد حقا أن ويليام يريد 'الوظيفة الأعلى' كما كانت تسميها".

والأمر الأكثر إثارة هو أن ديانا كانت تعد العدة لاحتمال أن يكون هاري هو من يرث العرش، وأطلقت عليه لقبا خاصا يعكس طموحاتها: "الملك الصالح هاري" في إشارة إلى ملوك العصور الوسطى.

لكن الأقدار سارت في اتجاه مختلف تماما. فبعد رحيل ديانا المفاجئ في حادث سيارة بباريس عام 1997، كتب القدر سيناريو آخر. فقد ترك هاري (41 عاما) العائلة الملكية مع زوجته ميغان ماركل عام 2020 بعد خلافات حادة، ويعيش الآن في كاليفورنيا. أما ويليام (43 عاما) فيستعد ليكون الملك المقبل بعد والده، على أن يخلفه ابنه الأكبر الأمير جورج.

وعلق كاي على هذا التحول بسخرية لطيفة: "لم تسر الأمور كما خططت ديانا، وأعتقد أننا جميعا ممتنون لذلك. الإجماع اليوم أننا حصلنا على الشخص المناسب في ويليام".

ويشيد الخبير الملكي بالأمير ويليام الذي "نما" ليصبح مناسبا لدوره الملكي إلى جانب زوجته كيت ميدلتون، ويكشف عن جوانب جديدة في شخصيته: "ويليام يقدم طرقا مختلفة للتعامل مع الملكية، ويدرك أن بعض تقاليدها متحجرة ولا تتناسب مع الجمهور الحديث. إنه يعلم أن التغييرات الكبيرة ضرورية لضمان استمرار النظام الملكي".(روسيا اليوم)
