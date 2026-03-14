هدية من كيت ميدلتون للمستشفى الذي عالجها من السرطان

في لفتة مؤثرة تعكس امتنانها للأطباء والمرضى، أرسلت كيت ، أميرة ، باقة من الزهور ورسالة بخط يدها إلى مستشفى The Royal Marsden NHS Foundation Trust في ، حيث خضعت للعلاج خلال رحلتها مع مرض السرطان.

وكشف قصر كينسينغتون أن الأميرة البالغة 44 عاماً أرسلت أزهار النرجس الصفراء، وهي الزهرة الوطنية لإقليم ويلز، مرفقة برسالة كتبت فيها: «إلى المرضى والعاملين في مستشفى مارسدن.. مع قدوم الربيع، أرسل هذه الأزهار من جزر لأقول إنني أفكر بكم جميعاً.» ووقّعت الرسالة باسمها الكامل "كاثرين".

وجاءت هذه البادرة تزامناً مع احتفال المستشفى بمرور 175 عاماً على تأسيسه، لتعكس تقدير الأميرة للدعم الذي تلقته خلال فترة العلاج.

وكانت كيت ميدلتون قد أعلنت في 2024 خضوعها للعلاج بعد اكتشاف مرض السرطان عقب عملية جراحية في البطن، وخففت خلال تلك الفترة من التزاماتها الرسمية. وفي سبتمبر من العام نفسه، أنهت جلسات العلاج الكيميائي، قبل أن تعلن في يناير 2025 دخولها مرحلة التعافي التام.

كما أصبح الأمير والأميرة كيت راعيين مشتركين لمؤسسة المستشفى، فيما تحدثت الأميرة مؤخراً عن تغييرات في نمط حياتها بعد المرض، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر حرصاً فيما يتعلق بتناول .