تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

هدية من كيت ميدلتون للمستشفى الذي عالجها من السرطان

Lebanon 24
14-03-2026 | 08:50
A-
A+
هدية من كيت ميدلتون للمستشفى الذي عالجها من السرطان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في لفتة مؤثرة تعكس امتنانها للأطباء والمرضى، أرسلت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، باقة من الزهور ورسالة بخط يدها إلى مستشفى The Royal Marsden NHS Foundation Trust في لندن، حيث خضعت للعلاج خلال رحلتها مع مرض السرطان.

وكشف قصر كينسينغتون أن الأميرة البالغة 44 عاماً أرسلت أزهار النرجس الصفراء، وهي الزهرة الوطنية لإقليم ويلز، مرفقة برسالة كتبت فيها: «إلى المرضى والعاملين في مستشفى رويال مارسدن.. مع قدوم الربيع، أرسل هذه الأزهار من جزر سيلي لأقول إنني أفكر بكم جميعاً.» ووقّعت الرسالة باسمها الكامل "كاثرين".

وجاءت هذه البادرة تزامناً مع احتفال المستشفى بمرور 175 عاماً على تأسيسه، لتعكس تقدير الأميرة للدعم الذي تلقته خلال فترة العلاج.

وكانت كيت ميدلتون قد أعلنت في مارس 2024 خضوعها للعلاج بعد اكتشاف مرض السرطان عقب عملية جراحية في البطن، وخففت خلال تلك الفترة من التزاماتها الرسمية. وفي سبتمبر من العام نفسه، أنهت جلسات العلاج الكيميائي، قبل أن تعلن في يناير 2025 دخولها مرحلة التعافي التام.

كما أصبح الأمير ويليام والأميرة كيت راعيين مشتركين لمؤسسة المستشفى، فيما تحدثت الأميرة مؤخراً عن تغييرات في نمط حياتها بعد المرض، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر حرصاً فيما يتعلق بتناول الكحول.

كيت ميدلتون

ويليام

التزام

الكحول

رويال

العلا

الرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-14
Lebanon24
05:00 | 2026-03-14
Lebanon24
02:00 | 2026-03-14
Lebanon24
00:00 | 2026-03-14
Lebanon24
16:23 | 2026-03-13
Lebanon24
13:18 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24