هل يعاني ترامب من فقدان ذاكرة؟

أثار الرئيس الأمريكي مخاوف بشأن صحته بعد أن بدا وكأنه يعاني من ارتباك أو فقدان للذاكرة أثناء فعالية بالبيت الأبيض بمناسبة يوم المرأة، برفقة السيدة الأولى ترامب.

وخلال الحدث، نادى ترامب باسم كونواي، كبيرة مستشاريه السابقة بين 2017 و2020، لكنه بدا أنه خلط بينها وبين كارولين ليفيت، سكرتيرته الصحفية الحالية. وعلق في خطابه قائلاً: "وبالطبع كيليان كونواي، هل سمع بها أحد من قبل؟ إنها رائعة..."، مما أثار تساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حول قدراته الذهنية.

وليس هذا هو أول مؤشر يثير القلق بشأن صحة الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا، إذ لاحظ المراقبون في وقت سابق ظهور بقعة حمراء داكنة على رقبته خلال حفل توزيع أوسمة الشرف في البيت الأبيض، وأوضحت المصادر الطبية أن الاحمرار ناتج عن كريم علاجي شائع.

كما بدا ترامب أثناء الحفل متلعثمًا في حديثه، حيث سمع وهو يقول: "أخيرًا، نُكرم جنديًا آخر، سقط في حرب من حروب العالم... حروب العالم"، ما زاد من المخاوف وسط الإعلام والمتابعين حول حالته الصحية.