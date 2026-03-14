منوعات

داخل حديقة حيوانات.. أمور مروّعة تعرضوا لها الاطفال منها أكل لسان بقرة!

Lebanon 24
14-03-2026 | 15:36
داخل حديقة حيوانات.. أمور مروّعة تعرضوا لها الاطفال منها أكل لسان بقرة!
قضت محكمة في اسكتلندا بسجن زوجين عملا في رعاية الأطفال لأكثر من عامين، بعد إدانتهما بإساءة معاملة ما لا يقل عن ستة أطفال كانوا تحت رعايتهما بين عامي 1986 و1991.

وحُكم على دوغلاس دانيال، البالغ 80 عاما، وباربرا دانيال، البالغة 75 عاما، بالسجن لمدة 30 شهرا في 9 آذار أمام محكمة شريف غلاسكو، بعدما أُدينا في 27 كانون الثاني بست تهم تتعلق بالمعاملة القاسية وغير الطبيعية لطفل.

وبحسب الادعاء، وقعت الانتهاكات داخل منزلهما في منطقة باركهيد بمدينة غلاسكو، وطالت أطفالا تراوحت أعمارهم بين 4 و14 عاما، حيث تعرضوا لسوء معاملة متواصل شمل الإذلال والحرمان والاعتداء الجسدي والسلوك المسيطر.

وأفادت السلطات بأن بعض الأطفال أُجبروا على البقاء في أماكن مخصصة للحيوانات، فيما فُرضت عليهم قيود قاسية خلال الطعام واستخدام الحمام، كما جرى حبسهم في غرف خاضعة للمراقبة.

وقال الادعاء إن الزوجين مارسا إساءة مطولة ومهينة بحق الأطفال الذين وُضعوا في عهدتهما.
 
وأُجبر أحد الأطفال على "الوقوف بين الأوز الذي كان ينقرها"، بينما دُفع طفل آخر "إلى حوض استحمام قذر للطيور في الهواء الطلق"، وفقًا لـ COPFS.

أُجبر طفل آخر على الجلوس على الأرض بجانب كلاب الزوجين الأليفة أثناء تناول الطعام. وخلال هذه الوجبات، "أُجبر الأطفال على الجوع"، بينما "قُدِّم لأحدهم لسان بقرة كان مُعدًّا لحيوانات النمس التي تربيها العائلة"، وفقًا لمكتب المدعي العام.


 
 
