Advertisement
منوعات
داخل حديقة حيوانات.. أمور مروّعة تعرضوا لها الاطفال منها أكل لسان بقرة!
Lebanon 24
14-03-2026
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة في
اسكتلندا
بسجن زوجين عملا في رعاية الأطفال لأكثر من عامين، بعد إدانتهما بإساءة معاملة ما لا يقل عن ستة أطفال كانوا تحت رعايتهما بين عامي 1986 و1991.
وحُكم على
دوغلاس
دانيال، البالغ 80 عاما، وباربرا دانيال، البالغة 75 عاما، بالسجن لمدة 30 شهرا في 9 آذار أمام محكمة شريف غلاسكو، بعدما أُدينا في 27 كانون الثاني بست تهم تتعلق بالمعاملة القاسية وغير الطبيعية لطفل.
وبحسب الادعاء، وقعت الانتهاكات داخل منزلهما في منطقة باركهيد بمدينة غلاسكو، وطالت أطفالا تراوحت أعمارهم بين 4 و14 عاما، حيث تعرضوا لسوء معاملة متواصل شمل الإذلال والحرمان والاعتداء الجسدي والسلوك المسيطر.
وأفادت السلطات بأن بعض الأطفال أُجبروا على البقاء في أماكن مخصصة للحيوانات، فيما فُرضت عليهم قيود قاسية خلال الطعام واستخدام الحمام، كما جرى حبسهم في غرف خاضعة للمراقبة.
وقال الادعاء إن الزوجين مارسا إساءة مطولة ومهينة بحق الأطفال الذين وُضعوا في عهدتهما.
وأُجبر أحد الأطفال على "الوقوف بين الأوز الذي كان ينقرها"، بينما دُفع طفل آخر "إلى
حوض استحمام
قذر للطيور
في الهواء الطلق
"، وفقًا لـ COPFS.
أُجبر طفل آخر على الجلوس على الأرض بجانب كلاب الزوجين الأليفة أثناء تناول الطعام. وخلال هذه الوجبات، "أُجبر الأطفال على الجوع"، بينما "قُدِّم لأحدهم لسان بقرة كان مُعدًّا لحيوانات النمس التي تربيها العائلة"، وفقًا لمكتب
المدعي العام
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
15/03/2026 04:05:00
15/03/2026 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي: أي قرية لبنانية ينطلق منها صواريخ ستدمر بعد إخلاء سكانها
Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي: أي قرية لبنانية ينطلق منها صواريخ ستدمر بعد إخلاء سكانها
15/03/2026 04:05:00
15/03/2026 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع القطرية: تعرضنا اليوم لهجوم بـ5 صواريخ باليستية إيرانية وتصدينا لها دون خسائر
Lebanon 24
الدفاع القطرية: تعرضنا اليوم لهجوم بـ5 صواريخ باليستية إيرانية وتصدينا لها دون خسائر
15/03/2026 04:05:00
15/03/2026 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية: رصدنا 689 مسيّرة إيرانية واعترضنا 645 منها ووقعت 44 داخل أراضي الدولة
Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية: رصدنا 689 مسيّرة إيرانية واعترضنا 645 منها ووقعت 44 داخل أراضي الدولة
15/03/2026 04:05:00
15/03/2026 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بسبب ترامب.. بائع عراقي يتحول إلى ظاهرة على مواقع التواصل
Lebanon 24
بسبب ترامب.. بائع عراقي يتحول إلى ظاهرة على مواقع التواصل
17:41 | 2026-03-14
14/03/2026 05:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعاني ترامب من فقدان ذاكرة؟
Lebanon 24
هل يعاني ترامب من فقدان ذاكرة؟
11:00 | 2026-03-14
14/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية من كيت ميدلتون للمستشفى الذي عالجها من السرطان
Lebanon 24
هدية من كيت ميدلتون للمستشفى الذي عالجها من السرطان
08:50 | 2026-03-14
14/03/2026 08:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فاز بـ 50 مليون دولار.. هكذا تحوّل هذا المستأجر إلى واحد من كبار الأثرياء في مدينته
Lebanon 24
فاز بـ 50 مليون دولار.. هكذا تحوّل هذا المستأجر إلى واحد من كبار الأثرياء في مدينته
05:00 | 2026-03-14
14/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة غير متوقعة.. الأميرة ديانا كانت تعد "الملك الصالح" ولم يكن ويليام!
Lebanon 24
مُفاجأة غير متوقعة.. الأميرة ديانا كانت تعد "الملك الصالح" ولم يكن ويليام!
02:00 | 2026-03-14
14/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
08:36 | 2026-03-14
14/03/2026 08:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
03:00 | 2026-03-14
14/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
14:52 | 2026-03-14
14/03/2026 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تصرفوا دولاراتكم عشوائيا.. نصائح اقتصادية للبنانيين في وقت الأزمات
Lebanon 24
لا تصرفوا دولاراتكم عشوائيا.. نصائح اقتصادية للبنانيين في وقت الأزمات
03:30 | 2026-03-14
14/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
14:18 | 2026-03-14
14/03/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في منوعات
17:41 | 2026-03-14
بسبب ترامب.. بائع عراقي يتحول إلى ظاهرة على مواقع التواصل
11:00 | 2026-03-14
هل يعاني ترامب من فقدان ذاكرة؟
08:50 | 2026-03-14
هدية من كيت ميدلتون للمستشفى الذي عالجها من السرطان
05:00 | 2026-03-14
فاز بـ 50 مليون دولار.. هكذا تحوّل هذا المستأجر إلى واحد من كبار الأثرياء في مدينته
02:00 | 2026-03-14
مُفاجأة غير متوقعة.. الأميرة ديانا كانت تعد "الملك الصالح" ولم يكن ويليام!
00:00 | 2026-03-14
برجك اليوم
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
15/03/2026 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
15/03/2026 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
15/03/2026 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
