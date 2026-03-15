|
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
منوعات
خطأ صادم.. امرأة تتعرض لعملية جراحية كانت مخصصة لرجل آخر
Lebanon 24
15-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة أثارت صدمة في
السويد
، فتحت مفتشية الصحة والرعاية "Ivo" تحقيقا عاجلا مع طبيب عيون في فيستمانلاند، بعد إجرائه عملية جراحية بالخطأ لمريضة كانت تنتظر تقييما مختلفا، بدلا من الرجل الذي كان يفترض أن يخضع للعملية.
وبحسب التفاصيل، كان الرجل قد أرجأ موعده بسبب طول فترة الانتظار، إلا أن الطبيب لم ينتبه إلى الفرق بين المريضين، ولم يتحقق من الرقم الشخصي قبل بدء الجراحة، ما أدى إلى وقوع خطأ طبي خطير.
وقال رب العمل في البلاغ المقدم إلى المفتشية: "لم يلاحظ الطبيب الفرق بين المريضين. وهذا النوع من الأخطاء يمكن أن تكون له تأثيرات جسيمة على صحة المرضى".
وفيما يتواصل التحقيق لتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، تم إبلاغ المريضة بما حصل، بينما لم يعد الطبيب يعمل في العيادة، وسط انتقادات لطريقة إدارة المواعيد والتثبت من بيانات المرضى. (عكاظ)
