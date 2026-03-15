في البرازيل.. أمٌ قتلت 4 أشخاص في جرائم مروّعة

أفادت السلطات البرازيلية أن آنا باولا فيلوسو ، الأم وطالبة القانون البالغة من العمر 36 عامًا في ، متهمة بارتكاب سلسلة من الجرائم خلال خمسة أشهر، شملت أربعة أشخاص.



وكشفت التحقيقات مؤخرًا أن فرنانديز طعنت مالك شقتها، بعد مشادة، واحتفظت بجثته في شقتها لمدة خمسة أيام، مستخدمة ملاءة لإخفائها عن ابنها وابنة شقيقتها، قبل أن تتضح الرائحة؛ ما دفع العائلة للاتصال بالشرطة.

واعترفت المتهمة لاحقًا بأنها حرقت الأريكة التي وقعت عليها عملية الطعن لإزالة الروائح.

كما ربطت الشرطة فرنانديز بثلاث جرائم قتل أخرى ارتكبت بين كانون الثاني وايار 2025، مستهدفة ضحايا من أجل المال والانتقام. ويُزعم أنها استخدمت سمّ الفئران على ضحاياها، بما في ذلك اختبار السم على 10 كلاب.



وأشارت التحقيقات إلى أن أحد الضحايا التقى بالمتهمة عبر تطبيق مواعدة، ووجِد لاحقًا ميتًا في شقته بعد تناول القهوة معها. كما حاولت المتهمة توريط صديقها السابق، ضابط عسكري، من خلال تزوير ملاحظات وكعكة مسمومة. (ارم نيوز)