تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
في البرازيل.. أمٌ قتلت 4 أشخاص في جرائم مروّعة
Lebanon 24
15-03-2026
|
10:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت السلطات البرازيلية أن آنا باولا فيلوسو
فرنانديز
، الأم وطالبة القانون البالغة من العمر 36 عامًا في
ساو باولو
، متهمة بارتكاب سلسلة من الجرائم خلال خمسة أشهر، شملت أربعة أشخاص.
وكشفت التحقيقات مؤخرًا أن فرنانديز طعنت مالك شقتها، بعد مشادة، واحتفظت بجثته في شقتها لمدة خمسة أيام، مستخدمة ملاءة لإخفائها عن ابنها وابنة شقيقتها، قبل أن تتضح الرائحة؛ ما دفع العائلة للاتصال بالشرطة.
واعترفت المتهمة لاحقًا بأنها حرقت الأريكة التي وقعت عليها عملية الطعن لإزالة الروائح.
كما ربطت الشرطة فرنانديز بثلاث جرائم قتل أخرى ارتكبت بين كانون الثاني وايار 2025، مستهدفة ضحايا من أجل المال والانتقام. ويُزعم أنها استخدمت سمّ الفئران على ضحاياها، بما في ذلك اختبار السم على 10 كلاب.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحد الضحايا التقى بالمتهمة عبر تطبيق مواعدة، ووجِد لاحقًا ميتًا في شقته بعد تناول القهوة معها. كما حاولت المتهمة توريط صديقها السابق، ضابط عسكري، من خلال تزوير ملاحظات وكعكة مسمومة. (ارم نيوز)
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24