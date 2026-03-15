في البرازيل.. أمٌ قتلت 4 أشخاص في جرائم مروّعة

15-03-2026 | 10:58
أفادت السلطات البرازيلية أن آنا باولا فيلوسو فرنانديز، الأم وطالبة القانون البالغة من العمر 36 عامًا في ساو باولو، متهمة بارتكاب سلسلة من الجرائم خلال خمسة أشهر، شملت أربعة أشخاص.

وكشفت التحقيقات مؤخرًا أن فرنانديز طعنت مالك شقتها، بعد مشادة، واحتفظت بجثته في شقتها لمدة خمسة أيام، مستخدمة ملاءة لإخفائها عن ابنها وابنة شقيقتها، قبل أن تتضح الرائحة؛ ما دفع العائلة للاتصال بالشرطة.
 
واعترفت المتهمة لاحقًا بأنها حرقت الأريكة التي وقعت عليها عملية الطعن لإزالة الروائح.
 
كما ربطت الشرطة فرنانديز بثلاث جرائم قتل أخرى ارتكبت بين كانون الثاني وايار 2025، مستهدفة ضحايا من أجل المال والانتقام. ويُزعم أنها استخدمت سمّ الفئران على ضحاياها، بما في ذلك اختبار السم على 10 كلاب.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد الضحايا التقى بالمتهمة عبر تطبيق مواعدة، ووجِد لاحقًا ميتًا في شقته بعد تناول القهوة معها. كما حاولت المتهمة توريط صديقها السابق، ضابط عسكري، من خلال تزوير ملاحظات وكعكة مسمومة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
جريمة مروّعة.. أم تقتل ابنها شنقاً بحبل الملابس!
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. امرأة تُقتل على يد زوجها
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انهيار دار مسنين في بيلو هوريزونتي بالبرازيل يقتل 12 شخصًا
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة تهز بلدة حمانا.. فرح قتلت على يد شاب كان سيُصبح خطيبها
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 18:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24

ساو باولو

فرنانديز

ارم نيوز

البرازيل

ناندي

توري

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
08:54 | 2026-03-15
Lebanon24
06:18 | 2026-03-15
Lebanon24
02:28 | 2026-03-15
Lebanon24
00:00 | 2026-03-15
Lebanon24
17:41 | 2026-03-14
Lebanon24
15:36 | 2026-03-14
