إصابة 6 أطفال بعقر كلب مسعور في مصر

أصيب 6 أطفال، اليوم الأحد، بعد إصابتهم بعقر كلب مسعور في منطقة المعنا التابعة لبندر قنا في مصر.



تلقت بمديرية أمن قنا، إخطارًا من يفيد إصابة 6 أطفال بعد إصابتهم بعقر كلب ضال في منطقة المعنا التابعة لقنا.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي مصل عقر الكلب.

