خلافات زوجية تنتهي بطعن سيدة في مصر

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بالتعدى على زوجته داخل موقف أتوبيسات فى وطعنها عدة طعنات بسكين بسبب خلافات متكررة بينهم.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة سيدة فى مدينة نصر و نقلت الى المستشفى وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام زوجتها بالإعتداء عليها بسكين بسبب خلافات متكررة بينهم.



ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، بعدما تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر التحقيقات. (اليوم السابع)

