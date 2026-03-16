كارثة تهز الجزائر.. ضحايا بالعشرات إثر تصادم عنيف

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 38 آخرون بجروح متفاوتة، إثر حادث سير مروّع الوطني رقم 46 بمنطقة مردود التابعة لبلدية بن سرور في ولاية المسيلة شرق .



وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت بعد وقوع تصادم عنيف بين حافلة لنقل المسافرين كانت تؤمّن خط وادي سوف – تلمسان وشاحنة، حيث سخّرت 7 سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ للتعامل مع الحادث.



وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، ونقل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما نُقل الجرحى إلى المستشفى نفسه لتلقي العلاج. (عكاظ)

