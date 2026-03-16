مرض خطير تفشى في جامعة أدى لوفاة شخصين

16-03-2026 | 05:26
مرض خطير تفشى في جامعة أدى لوفاة شخصين
شهدت جامعة كينت في كانتربري تفشياً مقلقاً لمرض المكورات السحائية الغازية، بعدما سُجلت 13 حالة خلال أيام قليلة، بينها حالتا وفاة و11 إصابة وُصفت بأنها خطيرة.

وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية بأن الحالات ظهرت بين 13 و15 آذار، مع أعراض مرتبطة بالتهاب السحايا وتسمم الدم، فيما أكدت الجامعة أن أحد المتوفين طالب فيها. وتعمل الجهات الصحية على تحديد المخالطين المقربين وتوفير المضادات الحيوية للحد من انتشار العدوى.

وتشير المعطيات إلى احتمال ارتباط التفشي بحفل حضره بعض الطلاب المصابين. كما شددت الجهات الصحية على ضرورة الانتباه إلى الأعراض التي قد تشمل الحمى والصداع والقيء والنعاس وسرعة التنفس وبرودة الأطراف، مؤكدة أن التدخل المبكر قد ينقذ الحياة.
