مرض خطير تفشى في جامعة أدى لوفاة شخصين

شهدت في كانتربري تفشياً مقلقاً لمرض المكورات السحائية ، بعدما سُجلت 13 حالة خلال أيام قليلة، بينها حالتا وفاة و11 إصابة وُصفت بأنها خطيرة.



وأفادت بأن الحالات ظهرت بين 13 و15 آذار، مع أعراض مرتبطة بالتهاب السحايا وتسمم ، فيما أكدت الجامعة أن أحد المتوفين طالب فيها. وتعمل الجهات الصحية على تحديد المخالطين المقربين وتوفير المضادات الحيوية للحد من انتشار العدوى.



وتشير المعطيات إلى احتمال ارتباط التفشي بحفل حضره بعض الطلاب المصابين. كما شددت الجهات الصحية على ضرورة الانتباه إلى الأعراض التي قد تشمل الحمى والصداع والقيء والنعاس وسرعة التنفس وبرودة الأطراف، مؤكدة أن التدخل المبكر قد ينقذ الحياة.

