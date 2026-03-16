وفاة رجل سبعيني إثر اندلاع حريق داخل منزله في مصر

لقي مسن مصرعه اثر نشوب حريق في منزله، بمنطقة وابور النور بمركز بلقاس، في مصر، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بنشوب حريق في منزل بمنطقة وابور النور دائرة المركز.انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.وأسفر الحريق عن مصرع شخص يدعى حامد، ويبلغ من العمر 75 عاما، مقيم بمنطقة وابور النور، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)