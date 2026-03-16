منوعات
السجن المشدد 15 عامًا لسائق بتهمة التعدي على ابنته في مصر
Lebanon 24
16-03-2026
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ع.ال.ع" حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى علي ابنته.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 37306 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي نجلته بمحل سكنهم
دايرة
القسم.
تبين من التحقيقات، أنه فى عام 2021 حال تواجد المجني عليها " ش.ع.ال" 26 سنة برفقة والدها المتهم " ع.ال.ع" سائق ، وذلك بمحل سكنهم بدائرة القسم تعدي المتهم علي المجني عليها،وكان ذلك كرها عنها وهددها وتوعدها بإنزال العقاب بها ، حتى قامت بابلاغ والدتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت
النيابة
التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها. (اليوم السابع)
