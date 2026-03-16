السجن المشدد 15 عامًا لسائق بتهمة التعدي على ابنته في مصر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ع.ال.ع" حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى علي ابنته.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 37306 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي نجلته بمحل سكنهم القسم.



تبين من التحقيقات، أنه فى عام 2021 حال تواجد المجني عليها " ش.ع.ال" 26 سنة برفقة والدها المتهم " ع.ال.ع" سائق ، وذلك بمحل سكنهم بدائرة القسم تعدي المتهم علي المجني عليها،وكان ذلك كرها عنها وهددها وتوعدها بإنزال العقاب بها ، حتى قامت بابلاغ والدتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها. (اليوم السابع)

Advertisement