Najib Mikati
Lebanon 24
17-03-2026 | 00:00
برجك اليوم
الحمل
يمتلئ برج الحمل بالطاقة الإيجابية اليوم، لكن نصائحك قد لا تحظى دائماً بالترحيب. في الحب، قد تجذب شخصاً مميزاً عبر التفاعل الاجتماعي والخروج مع الأصدقاء. على صعيد العمل، قد تُعرض عليك فرصة وظيفية جديدة في القطاع العام توفر مزايا مادية ومهنية. صحياً، إذا كنت مسافراً إلى منطقة مناخية مختلفة، احرص على تكييف نظامك الغذائي وملابسك بما يتناسب مع الطقس.
الثور
اليوم مناسب لإظهار ذكائك وحل المشكلات بطريقة مبتكرة، سواء في العمل أو بين الأصدقاء. على الصعيد العاطفي، قد تواجه بعض الاضطرابات، لكن من الأفضل الحفاظ على الهدوء. مهنياً، ركز على مسؤولياتك بعد تأخر بعض المهام بسبب مشروعك الشخصي. صحياً، احرص على تناول طعام متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.
الجوزاء
اليوم مثالي لتكريس وقتك لمساعدة الآخرين، خصوصاً إذا كان وضعك المالي يسمح بذلك. عاطفياً، قد تشعر بتقلبات في المشاعر، فلا تتخذ قرارات حاسمة. مهنياً، فرصة لإنهاء المهام المؤجلة وتحقيق إنجازات سابقة لم تتمكن من إنجازها. صحياً، إدراكك لأهمية الصحة قد يحفزك على ترك العادات الضارة.
السرطان
اعتمد على المنطق أكثر من الغرائز عند التعامل مع الآخرين، خصوصاً المقربين. عاطفياً، ستتمكن من إبراز سحرك وترك انطباع رائع لمن تحب. العمل مناسب للمهن الصحية مثل الأطباء والممرضين وأخصائيي العلاج الطبيعي، حيث سيحققون نجاحاً ملحوظاً. صحياً، ركز على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة للحفاظ على الطاقة.
الأسد
اليوم يتطلب اهتماماً بصحتك وتجنب الأطعمة الباردة. مالياً، لا تتوقع أرباحاً أو خسائر كبيرة، ويفضل تجنب الاستثمارات الكبيرة. عاطفياً، قد تتضح المشاعر الحقيقية مع شريكك بعد سوء الفهم السابق. مهنياً، يوم مناسب للاستثمار بحذر مع توسع مالي محتمل.
العذراء
قد تحمل لك اليوم بعض المفاجآت السارة. عاطفياً، ستجد الشجاعة للتعبير عن مشاعرك تجاه شخص مهم. العمل يشهد منافسة قوية، لكن ثقتك ستؤدي إلى النجاح. صحياً، بعض المشكلات البسيطة قد تسبب توتراً، لكن الالتزام بالعلاجات البديلة يحقق نتائج جيدة.
الميزان
اليوم قد تتاح لك فرص جيدة لكنها تتطلب التزاماً كبيراً. عاطفياً، الأفضل الانتظار قبل التعبير عن مشاعرك لتجنب سوء الفهم. مهنياً، قد يُطلب منك وضع خطط وتوقعات مستقبلية. صحياً، النشاط الاجتماعي قد يتأثر بالأطعمة الثقيلة، لذا يُنصح باتباع نظام غذائي صحي.
العقرب
قد تشهد أحداثاً غامضة، مع سهولة التعبير عن المشاعر الإيجابية للآخرين. عاطفياً، لا تجبر نفسك على البقاء في علاقة مؤلمة. مهنياً، فرص جيدة للمستثمرين المغامرين. صحياً، الحذر مطلوب من الأمراض البسيطة قبل تطورها.
القوس
اليوم مناسب لحل المشكلات المهنية، لكن تجنب اتخاذ قرارات عدوانية. عاطفياً، قد تتفاجأ بلحظات رومانسية أو تزدهر الرومانسية إذا كنت أعزب. العمل يحتاج لتخطيط حكيم وتجنب الإنفاق غير الضروري. صحياً، التحسن يأتي بتغيير روتينك الغذائي وممارسة الرياضة.
الجدي
ستكون أكثر مرونة اليوم بعد بعض المواقف السابقة، مع فرصة منح نفسك ومن حولك فرصة ثانية. عاطفياً، قد تتغير أسلوب حياتك ودوائر علاقاتك. مهنياً، جهودك ستؤتي ثمارها مع فتح فرص جديدة. صحياً، تجنب القلق المفرط للحفاظ على صحتك.
الدلو 
اليوم مناسب لقضاء وقت ممتع مع العائلة وممارسة أنشطة ممتعة مع الأطفال. عاطفياً، ضع حدوداً صحية وتحدث بصراحة مع الشريك. مهنياً، قد تشعر بالرتابة لكن حاول إدخال تغييرات بسيطة. صحياً، بداية نظام غذائي أو ممارسة الرياضة ستفيد أهدافك.
الحوت
قد تتعامل مع مشروع كبير يتطلب توضيح أهدافك لشريكك بدقة. عاطفياً، تصادم مؤقت مع الشريك سينتهي بتحسين العلاقة. مهنياً، حاول إخفاء شعورك بعدم الثقة لتجنب التأثير على الفرص. صحياً، يوم مثالي لبدء نظام صحي جديد مع التركيز على التمارين والغذاء المتوازن.
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
