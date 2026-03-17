مفاجآت وتكريمات.. فيلم "صحاب الأرض" يتصدر المشهد الفني في مصر

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن نتائج استفتائها السنوي لاختيار الأفضل في الأعمال الفنية، حيث تصدر فيلم "صحاب الأرض" النتائج بحصوله على المركز الأول كأفضل فيلم سينمائي.



وشهد الاستفتاء، الذي تشرف عليه النقابة بمشاركة نخبة من السينمائيين والنقاد، منافسة قوية في مختلف الفئات، وأسفرت النتائج عن تكريم مجموعة من المبدعين في مجالات الإخراج والتمثيل والكتابة، تقديراً لإسهاماتهم الفنية المتميزة خلال الفترة الماضية.





