من الورق إلى منصة الأوسكار.. "هامنت" يحصد الذهب ويخلّد مأساة شكسبير

تحوّل فيلم "هامنت" من عمل أدبي ناجح إلى أيقونة سينمائية عالمية، بعد حصده إشادة نقدية واسعة وجوائز دولية مرموقة، تُوجت بفوز جيسي باكلي بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في حفل توزيع الثامن والتسعين.



الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتبة ماغي أوفاريل الصادرة عام 2020، والتي تناولت بأسلوب تخيلي حياة عائلة ، مركزة على وفاة ابنه "هامنت" عام 1596 والأثر العاطفي الذي مهد لولادة مسرحية "هاملت" الشهيرة.



أخرجت العمل الحائزة على الأوسكار كلوي ، بمشاركة الكاتبة نفسها في صياغة السيناريو لضمان الحفاظ على روح الرواية. وضم طاقم التمثيل بول ميسكال في دور شكسبير الشاب، وجيسي باكلي في دور " ". الفيلم من إنتاج شركة "نيل ستريت برودكشن"، التابعة لمجموعة "أول ثري ميديا" والمملوكة لشركة "آي إم آي ريد ".



يُذكر أن باكلي تفوقت في فئتها على منافسات بارزات، منهن: روز بيرن، هدسون، ريناتي راينسفي، وإيما .









