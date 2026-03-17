من الورق إلى منصة الأوسكار.. "هامنت" يحصد الذهب ويخلّد مأساة شكسبير

Lebanon 24
17-03-2026 | 17:00
من الورق إلى منصة الأوسكار.. هامنت يحصد الذهب ويخلّد مأساة شكسبير
تحوّل فيلم "هامنت" من عمل أدبي ناجح إلى أيقونة سينمائية عالمية، بعد حصده إشادة نقدية واسعة وجوائز دولية مرموقة، تُوجت بفوز جيسي باكلي بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين.

الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتبة الأيرلندية ماغي أوفاريل الصادرة عام 2020، والتي تناولت بأسلوب تخيلي حياة عائلة وليام شكسبير، مركزة على وفاة ابنه "هامنت" عام 1596 والأثر العاطفي الذي مهد لولادة مسرحية "هاملت" الشهيرة.

أخرجت العمل الحائزة على الأوسكار كلوي تشاو، بمشاركة الكاتبة نفسها في صياغة السيناريو لضمان الحفاظ على روح الرواية. وضم طاقم التمثيل بول ميسكال في دور شكسبير الشاب، وجيسي باكلي في دور "أغنيس". الفيلم من إنتاج شركة "نيل ستريت برودكشن"، التابعة لمجموعة "أول ثري ميديا" والمملوكة لشركة "آي إم آي ريد بيرد".

يُذكر أن باكلي تفوقت في فئتها على منافسات بارزات، منهن: روز بيرن، كايت هدسون، ريناتي راينسفي، وإيما ستون.



