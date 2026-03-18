رحيل "عرّاب" روايات التجسس.. لين ديتون يغادر عالمنا تاركاً إرثاً من الغموض

توفي الكاتب الشهير لين ديتون، الذي يُعد أحد أعظم كتاب روايات التجسس في التاريخ، وصاحب الأعمال التي أحدثت ثورة في هذا النوع الأدبي خلال القرن العشرين.



واشتهر ديتون بروايته الأولى "ملف إيبكريس" (The IPCRESS File) التي نُشرت عام 1962، وقدم من خلالها شخصية الجاسوس غير المسمى، التي جسدها لاحقاً النجم في السينما. تميزت أعماله بالواقعية الشديدة والتعقيد، بعيداً عن الصور النمطية والخيالية للجاسوسية، مما جعله منافساً قوياً لأسماء بارزة مثل وإيان فليمنغ.



ترك ديتون إرثاً أدبياً غنياً شمل عشرات الروايات والكتب التاريخية، وظلت أعماله مصدراً ملهماً لصناع السينما والدراما لعقود طويلة، ليرحل تاركاً بصمة لا تُمحى في عالم أدب الإثارة والغموض.





