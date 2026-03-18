وفاة رضيعة عمرها 5 أيام.. بسبب كلب

توفيت رضيعة حديثة الولادة في نوفي بولاية ميشيغان، بعد حادث يُشتبه في أنه ناتج عن هجوم كلب داخل منزل متنقل صباح الثلاثاء 17 آذار.



وقالت الشرطة إن الطفلة، البالغة 5 أيام، عُثر عليها فاقدة للوعي، فيما أوضح قائد شرطة نوفي أن إصاباتها بدت متوافقة مع هجوم حيوان. وقد نُقلت إلى مستشفى محلي حيث أُعلن عن وفاتها لاحقاً.



وبحسب التقارير، نُقل الكلب، وهو متوسط الحجم ومن سلالة مختلطة، من المنزل بواسطة إدارة مراقبة الحيوانات في ، فيما لا يزال الحادث قيد التحقيق. (بيبول)

