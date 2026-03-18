صدمة في دولة عربية.. أب يقتل ابنه العائد من الاغتراب

قُتل شاب يمني في محافظة الضالع جنوبي اليمن برصاص والده لحظة عودته إلى قريته من الاغتراب، في حادثة صادمة أثارت ذهول الأهالي والأقارب.



وبحسب مصادر محلية، وقعت الحادثة في قرية "حذارة" بمديرية الشعيب، عندما أطلق الأب هجان النار مباشرة على نجله عبدالله هجان فور وصوله، ما أدى إلى مقتله على الفور.



وأشارت إفادة من أحد أفراد العائلة، وفق المصادر، إلى عدم وجود خلافات بين الأب وابنه تفسر دوافع ما جرى.



وكان أهالي القرية وأقارب الشاب وأصدقاؤه قد تجمعوا قرب المنزل لاستقباله، قبل أن تتحول لحظة عودته إلى مأساة هزت الجميع.

