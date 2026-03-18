إنجاز علمي لجامعة عربية

Lebanon 24
18-03-2026 | 05:22
إنجاز علمي لجامعة عربية
حققت جامعة باتنة 2 الجزائرية إنجازاً علمياً بحصولها على الميدالية الذهبية في الدورة الـ51 من المعرض الدولي للاختراع في جنيف، الذي أقيم بين 11 و15 آذار 2026.

ومثلت الجامعة الجزائر في هذا المحفل من خلال مشروع ابتكاري بعنوان "غرفة تبريد شمسية ذات عطالة حرارية"، بإشراف الأستاذين إسماعيل حسان وعبد الهادي بشير.

ونال المشروع اهتمام لجنة التحكيم الدولية لما يقدمه من حلول عملية وصديقة للبيئة في مجال التبريد بالطاقة الشمسية، خصوصاً في المناطق التي تعاني شحاً في مصادر الطاقة التقليدية.

وبحسب "النهار"، جاء هذا التتويج في فئة الطاقات المتجددة، في دلالة على التقدم الذي يشهده البحث العلمي في الجامعات الجزائرية وقدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة دولياً عبر مشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة تدعم التنمية المستدامة.
