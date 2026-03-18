إنجاز علمي لجامعة عربية

حققت جامعة باتنة 2 الجزائرية إنجازاً علمياً بحصولها على في الـ51 من للاختراع في ، الذي أقيم بين 11 و15 آذار 2026.



ومثلت الجامعة في هذا المحفل من خلال مشروع ابتكاري بعنوان "غرفة تبريد شمسية ذات عطالة حرارية"، بإشراف الأستاذين حسان وعبد بشير.



ونال المشروع اهتمام الدولية لما يقدمه من حلول عملية وصديقة للبيئة في مجال التبريد بالطاقة الشمسية، خصوصاً في المناطق التي تعاني شحاً في مصادر الطاقة التقليدية.



وبحسب "النهار"، جاء هذا التتويج في فئة الطاقات المتجددة، في دلالة على التقدم الذي يشهده البحث العلمي في الجامعات الجزائرية وقدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة دولياً عبر مشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة تدعم التنمية المستدامة.

