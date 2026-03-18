24
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
منوعات
فتاتان صغيرتان تنجوان من عملية اختطاف بعد قفزهما من سيارة
Lebanon 24
18-03-2026
|
05:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت فتاتان مراهقتان من الفرار من عملية اختطاف مشتبه بها في
لوس أنجلوس
بعدما خرجتا من سيارة رجل استدرجهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ووقعت الحادثة مساء الأحد في حي
نورث هيلز
، عندما اقترب رجل بسيارته من الفتاتين، البالغتين 12 و16 عاماً، وعرض عليهما نقلهما أكثر من مرة، قبل أن تستقلا السيارة لاحقاً.
وبحسب الشرطة، أغلق المشتبه به الأبواب وانطلق بعيداً عن المنطقة، ثم توجه بهما إلى مكان آخر غير الوجهة التي ذكرتاها.
وأضافت السلطات أن الرجل حاول استدراجهما داخل السيارة، قبل أن تتمكن الفتاتان من الفرار، إذ خرجت إحداهما عندما كانت السيارة متوقفة، فيما قفزت الأخرى منها أثناء سيرها، من دون أن تصابا بأذى جسدي.
ولا يزال المشتبه به طليقاً، فيما ذكرت تقارير أنه شاب من أصول لاتينية يقود سيارة سيدان قديمة الطراز بأربعة أبواب.
