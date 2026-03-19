بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي

فوجئ مسافرون داخل مطار في بوجود "متسوق" غير عادي، بعدما ظهر حيوان "بوسوم" حقيقي مختبئًا بين رفوف متجر للهدايا.



وبحسب شهود ، كان الحيوان الصغير، وهو من نوع البوسوم ذو الذيل الفرشاتي، يطل برأسه بين دمى محشوة لحيوانات أسترالية مثل البيلبي والدينغو، في مشهد بدا وكأنه جزء من ، قبل أن يكتشف الركاب الحقيقة.

والمفارقة أن البوسوم اندمج بشكل لافت مع الألعاب المحيطة به؛ ما جعل اكتشافه مفاجأة طريفة للمتواجدين، الذين وثّق بعضهم اللحظة بالفيديو، لتتحول سريعًا إلى لقطة لافتة على مواقع التواصل.



وتدخل موظفو بهدوء للتعامل مع الموقف، حيث نجحوا في إخراج الحيوان من داخل المتجر دون أن يُصاب بأي أذى، قبل إعادته إلى بيئته الطبيعية. (إرم نيوز)