تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
منوعات
على يد مدير أعمالها.. ممثلة معروفة تتعرض لعملية احتيال مالية ضخمة!
Lebanon 24
19-03-2026
|
10:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكبدت الممثلة
السويسرية
الشهيرة
أورسولا
أندريس، أول "فتاة بوند" في تاريخ السينما، خسارة مالية ضخمة تقدر بنحو 16 مليون جنيه إسترليني نتيجة تصرفات مديرها السابق الراحل، إيكر فرايموند، وذلك قبل أيام قليلة من عيد ميلادها التسعين.
وكشفت أندريس في تصريحات لصحيفة "
بليك
" السويسرية
الألمانية
، عن شعورها بخيبة أمل وخيانة كبيرة بعد أن استغل مديرها السابق ثقتها وحسن نواياها، من خلال سلسلة من المعاملات المالية المشبوهة التي شملت المقامرة وشراء أعمال فنية باسم زوجة فرايموند، دون أن تصل إليها أي من هذه الممتلكات.
وأضافت الممثلة: "هذا الشعور بالعجز لا يُطاق، إنه يقتلني"، مشيرة إلى أنها تعاني من الأرق والقلق بسبب الأمر.
وكانت أندريس قد تقدمت بشكوى جنائية في كانون الثاني 2026 تتضمن اتهامات بالاختلاس والاحتيال، وأكدت إدارة أعمالها أن السلطات القضائية السويسرية تحقق في "مخطط احتيال واسع ومعقد" أدى إلى خسارتها جزءًا كبيرًا من ثروتها. وأكدت النجمة أنها كانت تحتفظ بأموالها من أجل "تقاعد سعيد وسلمي"، وأن هذه الخسارة شكلت صدمة كبيرة لها.
وعلى صعيد حياتها الشخصية، تستعيد أندريس مسيرة حافلة بالإنجازات والعلاقات العاطفية البارزة، حيث اشتهرت بدورها في فيلم "د. نو" (1962) وظهرت في العديد من الأعمال السينمائية والمجلات العالمية، كما أنجبت ابنها ديميتري من الممثل هاري هاملين عام 1980.
وتقضي أندريس حاليًّا وقتها بين مدينتي
روما
الإيطالية
وغشتاد السويسرية، بعد أن ابتعدت عن الأضواء تدريجيًّا وباعت منزلها في بيفرلي هيلز عام 2017، لتدخل مرحلة جديدة في حياتها، وسط محاولات لاستعادة حقوقها المالية.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24