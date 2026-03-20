Najib Mikati
منوعات

عضّ اصبعه وتعرض للقطع جزئيا.. بسبب أجرة التاكسي

Lebanon 24
20-03-2026 | 03:43
عضّ اصبعه وتعرض للقطع جزئيا.. بسبب أجرة التاكسي
أثارت حادثة عنف وقعت في مدينة بونا الهندية مخاوف جديدة بشأن سلامة مستخدمي تطبيقات النقل، بعدما تعرّض موظف في قطاع تكنولوجيا المعلومات لاعتداء من سائق سيارة أجرة تابع لشركة "رابيدو" إثر خلاف على الأجرة، ما تسبب له بإصابة بالغة في يده.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بدأت الواقعة بعد ظهر الاثنين 16 آذار، حين حجز رجل يبلغ 42 عاما سيارة عبر التطبيق للعودة من مقر عمله في مجمع هينجوادي التكنولوجي إلى منزله في نانا بيث. لكن السائق، وفق التقارير، رفض الالتزام بالسعر الظاهر على التطبيق، وطالب باحتساب الأجرة عبر العداد، ما فجّر مشادة بين الطرفين قبل انطلاق الرحلة.

وتطوّر الخلاف لاحقا إلى اعتداء جسدي قرابة الساعة 3:40 بعد الظهر، حيث يُتهم السائق بعضّ إصبعين من يد الراكب اليسرى، ما أدى إلى بتر جزئي في أحدهما.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في الشرطة قوله إن الخلاف بدأ حتى قبل بدء الرحلة، بعدما أصر السائق على اعتماد العداد، بينما رفض الراكب ذلك، قبل أن يتصاعد الجدال بشكل عنيف.

وبعد تلقيه العلاج، توجّه المصاب في اليوم التالي إلى الشرطة وقدّم شكوى رسمية، لتتحرك السلطات وتوقف السائق المشتبه به قبل عرضه على المحكمة.

وسُجلت القضية بموجب مواد من قانون "بهاراتيا نيايا سانهيتا"، تشمل التسبب عمدا بأذى جسيم والإهانة المتعمدة بقصد الإخلال بالأمن العام، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من شركة "رابيدو".

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مخاوف متكررة بشأن سلوك بعض سائقي تطبيقات النقل في الهند، خصوصا بعد واقعة مشابهة شهدتها بنغالورو العام الماضي، حين اعتدى سائق أجرة على طالب جامعي إثر خلاف على الطريق المؤدي إلى المطار. (news18)
