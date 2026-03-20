كابيبارا شابة تهرب من حديقة مارويل البريطانية وتثير حملة بحث مكثفة

شهدت حديقة مارويل في هامبشاير، ، حالة هروب مفاجئة لكابيبارا تبلغ من العمر 9 أشهر تُدعى سامبا، بعد من وصولها إلى الحديقة مع رفيقتها .

وأوضحت إدارة الحديقة أن الكابيبارا كانت محتجزة في حظيرة مؤقتة لإجراء الفحوصات الصحية الروتينية، قبل أن يكتشف الموظفون هروب الزوجين. بينما بقي تانغو بالقرب من الحديقة واختبأ في الأدغال ليتم إعادته لاحقًا بأمان، كانت سامبا أكثر مغامرة، وما زالت فرق البحث المختصة تبحث عنها بلا كلل.

وساعد أحد السكان في تضييق نطاق البحث بعد الإبلاغ عن رؤية سامبا بالقرب من طريق جانبي عند حانة محلية في أوزليبوري، على بعد نحو ميل واحد من الحديقة.

وطلبت إدارة الحديقة من السكان عدم الاقتراب من الكابيبارا أو محاولة الإمساك بها، مؤكدة أن الكابيبارا حيوانات لطيفة وذكية ولا تشكل أي خطر على البشر أو الحيوانات الأخرى، وأن استرجاعها يجب أن يتم فقط على يد موظفين مدربين.

ودعت الحديقة السكان إلى التحقق من الحدائق والبرك والأنهار والمسطحات المائية القريبة، مع مراعاة أن الكابيبارا قد تتحرك بشكل أكبر خلال الليل. وأكدت الإدارة أن السلطات المحلية أُبلغت، وأن الأولوية القصوى هي تأمين عودة سامبا بسلام.