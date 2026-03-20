تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
منوعات

كابيبارا شابة تهرب من حديقة مارويل البريطانية وتثير حملة بحث مكثفة

Lebanon 24
A-
A+
كابيبارا شابة تهرب من حديقة مارويل البريطانية وتثير حملة بحث مكثفة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شهدت حديقة مارويل في هامبشاير، إنجلترا، حالة هروب مفاجئة لكابيبارا تبلغ من العمر 9 أشهر تُدعى سامبا، بعد يوم واحد من وصولها إلى الحديقة مع رفيقتها تانغو.

وأوضحت إدارة الحديقة أن الكابيبارا كانت محتجزة في حظيرة مؤقتة لإجراء الفحوصات الصحية الروتينية، قبل أن يكتشف الموظفون هروب الزوجين. بينما بقي تانغو بالقرب من الحديقة واختبأ في الأدغال ليتم إعادته لاحقًا بأمان، كانت سامبا أكثر مغامرة، وما زالت فرق البحث المختصة تبحث عنها بلا كلل.

وساعد أحد السكان في تضييق نطاق البحث بعد الإبلاغ عن رؤية سامبا بالقرب من طريق جانبي عند حانة محلية في أوزليبوري، على بعد نحو ميل واحد من الحديقة.

وطلبت إدارة الحديقة من السكان عدم الاقتراب من الكابيبارا أو محاولة الإمساك بها، مؤكدة أن الكابيبارا حيوانات لطيفة وذكية ولا تشكل أي خطر على البشر أو الحيوانات الأخرى، وأن استرجاعها يجب أن يتم فقط على يد موظفين مدربين.

ودعت الحديقة السكان إلى التحقق من الحدائق والبرك والأنهار والمسطحات المائية القريبة، مع مراعاة أن الكابيبارا قد تتحرك بشكل أكبر خلال الليل. وأكدت الإدارة أن السلطات المحلية أُبلغت، وأن الأولوية القصوى هي تأمين عودة سامبا بسلام.

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24