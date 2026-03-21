بسبب "بالونات العيد".. قتلى وجرحى في حريق داخل مجمع تجاري

اندلع في أول أيام في مصر حريق ضخم نشب بأحد المولات بمحافظة دمياط، شمال البلاد، أثناء تجهيز البالونات.وأعلنت ، ارتفاع حصيلة مصابي حريق "موريا مول" بمدينة "دمياط الجديدة" إلى 32 شخصًا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة.وأوضحت الوزارة، في بيان أن دفعت بـ 16 سيارة مجهزة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، للتعامل الفوري مع الضحايا ونقلهم إلى مستشفيات المحافظة.وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية وكسور بسيطة، وفقًا للتشخيص الطبي المبدئي للفرق المتخصصة بالمستشفيات.وأكدت الصحة استقرار الحالة الصحية لغالبية المصابين، مشيرة إلى مغادرة 18 شخصًا للمستشفيات بعد تحسن حالتهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.وتلقت بمحافظة دمياط بلاغًا يفيد بوقوع انفجار داخل أحد المحال التجارية أثناء استخدام أسطوانة غاز "هيليوم" في ملء بالونات مخصصة للدعاية الإعلانية.وأدت قوة الانفجار إلى اشتعال نيران كثيفة امتدت بسرعة إلى أجزاء أخرى من قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في محاصرتها.وضبطت السلطات مالك المحل المسؤول عن استخدام أسطوانة ، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. (إرم نيوز)