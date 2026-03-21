حالته خطيرة... نمرٌ يُهاجم طفلاً في العراق!

هاجم نمر داخل متزه في ، أحد الأطفال، ما أسفر عن إصابته بجروحٍ خطيرة في قدمه بعد أن علقت بين فكيّ الحيوان.



وبحسب شهود فإن الطفل كان قريباً جداً من القفص الحديدي قبل أن يمدّ ساقه عبر الفتحات، الأمر الذي مكّن النمر من الانقضاض عليها وسحبها بقوة.

وأضاف الشهود أن عملية إنقاذ الطفل تمت بعد تدخل عدد من الأشخاص الذين تمكنوا من جذبه بعيداً عن النمر، رغم صعوبة الموقف وخطورته.

ونُقِلَ على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وهو بحالة حرجة. (ارم نيوز)



