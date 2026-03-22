سرّ "الـ 100 عام".. عادة واحدة هي وراء طول عمر النجم ديك فان دايك

22-03-2026 | 00:00
سرّ الـ 100 عام.. عادة واحدة هي وراء طول عمر النجم ديك فان دايك
كشف النجم العالمي المخضرم ديك فان دايك، الذي يقترب من عامه المئة، عن "السرّ" الذي يقف وراء حيويته المذهلة وطول عمره، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بمعادلات كيميائية معقدة، بل بعادة يومية واحدة لم يتخلَّ عنها أبداً.

وأوضح فان دايك أن "الحركة المستمرة" وممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي المحرك الأساسي لبقائه بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه لا يزال يرتاد الصالة الرياضية ثلاث مرات أسبوعياً. وبالرغم من تقدمه في السن، يصرّ النجم العالمي على أن "الاستسلام للكرسي" هو العدو الأول للشباب الدائم، ناصحاً الجميع بضرورة الاستمرار في المشي والتحرك مهما كانت الظروف.

