13 ساعة مع الجثمان.. واقعة صادمة على رحلة جوية

كشفت صحيفة "ذا صن" عن حادثة غير مألوفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية بين ولندن، بعدما اضطر الركاب إلى إكمال الرحلة في المقصورة نفسها التي وُضع فيها جثمان راكبة توفيت بعد نحو ساعة فقط من الإقلاع.

وبحسب الصحيفة، لم يتجه الطاقم إلى تنفيذ هبوط اضطراري، بل واصل الرحلة التي استمرت أكثر من 13 ساعة، بعدما تم تغطية جثمان الراكبة ببطانية ونقله إلى الجزء الخلفي من الطائرة.



ومع مرور الوقت، بدأ بعض الركاب وأفراد الطاقم يلاحظون انبعاث رائحة كريهة، قبل أن يتبين أيضا أن المنطقة الخلفية من الطائرة أصبحت شديدة الحرارة، ما زاد من غرابة الموقف داخل الرحلة.



وبعد وصول الطائرة إلى ، لم يُسمح للركاب بالنزول مباشرة، إذ بقوا داخل الطائرة نحو 45 دقيقة إضافية ريثما أنهت الشرطة الإجراءات والفحوصات اللازمة.



وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة راكب أثناء الرحلة لا تعني بالضرورة اللجوء إلى هبوط اضطراري، فيما نقلت عن مصادر أن شركات الطيران لا تعتمد بروتوكولا موحدا للتعامل مع مثل هذه الحالات، لافتة إلى أن الشركة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى رسمية بشأن الحادثة. (روسيا اليوم)

