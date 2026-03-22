منوعات
بعد ساعات من الإنقاذ… انتشال جثمان طفل من بئر في ميسان
Lebanon 24
22-03-2026
|
08:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
باشرت فرق الإنقاذ التابعة لرتل الطوارئ في محافظة ميسان
العراقية
، اليوم الأحد، بانتشال جثمان طفل صغير من قاع بئر عميقة، بعد جهود مكثفة استمرت لعدة ساعات.
وكان الطفل قد سقط في بئر ضيقة ومتروكة يبلغ عمقها 73 مترًا، في منطقة
جزيرة
كميت
غرب المحافظة، حيث تحركت فرق الإنقاذ فور تلقيها البلاغ.
واستخدمت الفرق الجرافات وأجهزة القطع التخصصية للوصول إلى قاع البئر، في ظل تحديات كبيرة بسبب عمقها وضيقها.
ورغم الجهود المبذولة من فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف التي تواجدت في الموقع، فارق الطفل الحياة، قبل أن يُنتشل جثمانه ويُسلّم إلى الجهات المعنية.
ووثّقت
مديرية الدفاع المدني
لحظات انتشال الجثمان عبر مقطع فيديو أظهر مشهدًا مأساويًا، بحضور كثيف لفرق الإنقاذ وذوي الطفل وعدد من الأهالي.
وأكدت المديرية، في بيان، ضرورة تأمين الآبار المتروكة، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
