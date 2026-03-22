بعد 21 عامًا من الحقن الهرمونية… امرأة تواجه أربعة أورام دماغية

بعد 21 عامًا من الحقن الهرمونية… امرأة تواجه أربعة أورام دماغية
كشفت مواطنة بريطانية، كيري شاربليس (45 عامًا) من تشيشير، عن ندمها الشديد بعد أن تم تشخيصها بأربعة أورام دماغية حميدة، قد يكون سببها مرتبطًا بحقن منع الحمل التي كانت تتلقاها بشكل منتظم لمدة 21 عامًا لتجنب حدوث الدورة الشهرية.

وقالت شاربليس، التي بدأت تشعر بأعراض مثل خفقان في أذنها اليمنى خلال زيارة روتينية للطبيب في أغسطس 2025، إنها فوجئت بعد إجراء الفحوصات بأن لديها أربعة أورام دماغية، أكبرها خلف عينها اليمنى ويبلغ حجمه نحو 1.4 بوصة. عقب التشخيص، نصحها طبيبها بالتوقف عن استخدام الحقن الهرمونية.

وأضافت شاربليس: «أندم على استخدام هذه الحقن. يبدو الأمر سخيفًا الآن، أنني فضلت تجنب الدورة الشهرية على المخاطرة بصحتي. لو كنت أعلم أن هناك رابطًا، ولو صغيرًا، بين الحقن وهذه الأورام، لكنت اتخذت قرارًا مختلفًا».

وأوضحت المرأة أنها لم تكن على علم سابق بالمخاطر المحتملة، موضحة: «كنت أعتقد أن كل شيء آمن طالما الأطباء وصفوه لي، لكن لو كانوا ذكروا الأورام الدماغية، لكان قراري مختلفًا».

وتابعت شاربليس قائلة إنها ما زالت في صدمة من التشخيص، وأنها تأمل أن تتوقف الأورام عن النمو أو حتى تتقلص بعد توقفها عن استخدام الهرمونات. كما أكدت أنها تشارك قصتها لزيادة وعي النساء بالمخاطر المحتملة لحقن منع الحمل المعتمدة على البروجيسترون الصناعي، دون إثارة الذعر.

وقالت: «لا أريد أن أخيف الناس، لكن من المهم أن يكونوا على دراية بما يمكن أن تسببه هذه الحقن».

 
