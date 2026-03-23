منوعات
بعد 4 عقود.. الحمض النووي يفك لغز "العروس المقتولة"
Lebanon 24
23-03-2026
|
03:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أكثر من أربعين عاماً على جريمة هزّت جامعة ستانفورد، قال محققون إن أدلة
الحمض النووي
قادت أخيراً إلى تحديد هوية الرجل الذي يُعتقد أنه يقف وراء مقتل شابة كانت تبلغ 19 عاماً عند وقوع الجريمة، لتنطوي بذلك واحدة من أكثر
القضايا
غموضاً في الولاية.
وكانت أرليس
بيري
قد انتقلت إلى
كاليفورنيا
برفقة زوجها الشاب بعد فترة قصيرة من زواجهما، قبل أن تُعثر عليها مقتولة داخل
كنيسة
ستانفورد التذكارية في تشرين الأول 1974، في جريمة أثارت صدمة واسعة آنذاك وظلت عالقة في الذاكرة العامة لسنوات طويلة.
التحقيقات الأولى جمعت أدلة مهمة من مسرح الجريمة، لكن القدرات الجنائية في ذلك الوقت لم تكن كافية للوصول إلى مشتبه به واضح. ومع مرور العقود، بقي الملف مفتوحاً من دون حسم، إلى أن أعاد المحققون فحص العينات المحفوظة باستخدام تقنيات حديثة.
بليك كروفورد" style="width: 100%; height: 100%;" />
وبحسب السلطات، أظهرت النتائج تطابقاً مع ستيفن بليك كروفورد، وهو عنصر أمن سابق في جامعة ستانفورد وكان من بين الأشخاص المرتبطين بمسرح الجريمة في ذلك الوقت. وعندما تحركت الشرطة لمداهمة مكان إقامته، انتهت القضية بوفاته، من دون أن يمثل أمام
القضاء
.
وأعاد هذا التطور إحياء القضية التي بقيت لعقود رمزاً للملفات الباردة التي عجزت التحقيقات التقليدية عن حلها، قبل أن تعيد تقنيات الحمض
النووي
فتحها من جديد.
أما عائلة الضحية، فاعتبرت أن ما جرى، رغم تأخره الكبير، يشكل نهاية طال انتظارها،
بعد سنوات
طويلة من الأسئلة والانتظار. (بيبول)
داخل حقائب.. العثور على طفلتين مقتولتين
23/03/2026 14:48:50
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
23/03/2026 14:48:50
شمخاني: إذا كانت عقدة أميركا السلاح النووي فالاتفاق وارد
23/03/2026 14:48:50
شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر
23/03/2026 14:48:50
في مصر... إكتشاف أثري يعود إلى القرن الخامس الميلادي
في مصر... إكتشاف أثري يعود إلى القرن الخامس الميلادي
07:49 | 2026-03-23
امرأة حاولت تقطيع جثة صديقها بعد أن قتلته
امرأة حاولت تقطيع جثة صديقها بعد أن قتلته
05:39 | 2026-03-23
أميركا تواجه تطرفاً مناخياً يتجاوز المألوف
أميركا تواجه تطرفاً مناخياً يتجاوز المألوف
05:38 | 2026-03-23
40 تهمة لرجل أثار الجدل حول منصة Roblox
40 تهمة لرجل أثار الجدل حول منصة Roblox
05:33 | 2026-03-23
تمثال كولومبوس في البيت الأبيض.. ترامب يفتح مجددًا معركة الذاكرة الأميركية
تمثال كولومبوس في البيت الأبيض.. ترامب يفتح مجددًا معركة الذاكرة الأميركية
02:00 | 2026-03-23
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
15:00 | 2026-03-22
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
09:22 | 2026-03-22
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
16:00 | 2026-03-22
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
23:53 | 2026-03-22
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
06:12 | 2026-03-23
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
