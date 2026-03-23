بعد 4 عقود.. الحمض النووي يفك لغز "العروس المقتولة"

وكانت أرليس قد انتقلت إلى برفقة زوجها الشاب بعد فترة قصيرة من زواجهما، قبل أن تُعثر عليها مقتولة داخل ستانفورد التذكارية في تشرين الأول 1974، في جريمة أثارت صدمة واسعة آنذاك وظلت عالقة في الذاكرة العامة لسنوات طويلة.التحقيقات الأولى جمعت أدلة مهمة من مسرح الجريمة، لكن القدرات الجنائية في ذلك الوقت لم تكن كافية للوصول إلى مشتبه به واضح. ومع مرور العقود، بقي الملف مفتوحاً من دون حسم، إلى أن أعاد المحققون فحص العينات المحفوظة باستخدام تقنيات حديثة.وبحسب السلطات، أظهرت النتائج تطابقاً مع ستيفن بليك كروفورد، وهو عنصر أمن سابق في جامعة ستانفورد وكان من بين الأشخاص المرتبطين بمسرح الجريمة في ذلك الوقت. وعندما تحركت الشرطة لمداهمة مكان إقامته، انتهت القضية بوفاته، من دون أن يمثل أمام .وأعاد هذا التطور إحياء القضية التي بقيت لعقود رمزاً للملفات الباردة التي عجزت التحقيقات التقليدية عن حلها، قبل أن تعيد تقنيات الحمض فتحها من جديد.أما عائلة الضحية، فاعتبرت أن ما جرى، رغم تأخره الكبير، يشكل نهاية طال انتظارها، طويلة من الأسئلة والانتظار. (بيبول)