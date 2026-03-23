منوعات

بعد 4 عقود.. الحمض النووي يفك لغز "العروس المقتولة"

Lebanon 24
23-03-2026 | 03:38
بعد 4 عقود.. الحمض النووي يفك لغز العروس المقتولة
بعد أكثر من أربعين عاماً على جريمة هزّت جامعة ستانفورد، قال محققون إن أدلة الحمض النووي قادت أخيراً إلى تحديد هوية الرجل الذي يُعتقد أنه يقف وراء مقتل شابة كانت تبلغ 19 عاماً عند وقوع الجريمة، لتنطوي بذلك واحدة من أكثر القضايا غموضاً في الولاية.

وكانت أرليس بيري قد انتقلت إلى كاليفورنيا برفقة زوجها الشاب بعد فترة قصيرة من زواجهما، قبل أن تُعثر عليها مقتولة داخل كنيسة ستانفورد التذكارية في تشرين الأول 1974، في جريمة أثارت صدمة واسعة آنذاك وظلت عالقة في الذاكرة العامة لسنوات طويلة.

التحقيقات الأولى جمعت أدلة مهمة من مسرح الجريمة، لكن القدرات الجنائية في ذلك الوقت لم تكن كافية للوصول إلى مشتبه به واضح. ومع مرور العقود، بقي الملف مفتوحاً من دون حسم، إلى أن أعاد المحققون فحص العينات المحفوظة باستخدام تقنيات حديثة.
أرليس بيري؛ ستيفن بليك كروفورد

وبحسب السلطات، أظهرت النتائج تطابقاً مع ستيفن بليك كروفورد، وهو عنصر أمن سابق في جامعة ستانفورد وكان من بين الأشخاص المرتبطين بمسرح الجريمة في ذلك الوقت. وعندما تحركت الشرطة لمداهمة مكان إقامته، انتهت القضية بوفاته، من دون أن يمثل أمام القضاء.

وأعاد هذا التطور إحياء القضية التي بقيت لعقود رمزاً للملفات الباردة التي عجزت التحقيقات التقليدية عن حلها، قبل أن تعيد تقنيات الحمض النووي فتحها من جديد.

أما عائلة الضحية، فاعتبرت أن ما جرى، رغم تأخره الكبير، يشكل نهاية طال انتظارها، بعد سنوات طويلة من الأسئلة والانتظار. (بيبول)
