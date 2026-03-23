40 تهمة لرجل أثار الجدل حول منصة Roblox

أوقفت السلطات رجلاً في الثلاثين من عمره تقريباً في ولاية لويزيانا، بعد تحقيقات أمنية أفضت إلى توجيه نحو 40 تهمة جنائية بحقه، على خلفية حيازة مواد غير قانونية، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.



ووفق المعطيات المتداولة، بدأت القضية بعد رصد نشاط رقمي مشبوه، قبل أن يقود تفتيش قانوني إلى ضبط أجهزة إلكترونية قالت الجهات المختصة إنها احتوت على مواد دعمت لائحة الاتهام المرفوعة ضد المشتبه به.



وأثارت القضية جدلاً واسعاً بعد تداول توصيف إعلامي للرجل على أنه "مبرمج Roblox"، إلا أن الشركة سارعت إلى توضيح موقفها، مؤكدة أنه ليس موظفاً لديها، بل مجرد مستخدم ينشئ محتوى داخل المنصة في إطار ما يُعرف بصنّاع الألعاب.



وأضافت الشركة أنها اتخذت إجراءات فورية عقب القضية، شملت تعطيل حساباته وحذف أي محتوى مرتبط به، في سياق تشديدها على سياسات حماية المستخدمين، خصوصاً الفئات الأصغر سناً.



وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بأمان المستخدمين داخل منصات الألعاب الرقمية، وسط دعوات متجددة إلى تعزيز الرقابة ورفع مستوى الوعي داخل هذا الفضاء. (عكاظ)

