تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

40 تهمة لرجل أثار الجدل حول منصة Roblox

Lebanon 24
23-03-2026 | 05:33
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوقفت السلطات الأمريكية رجلاً في الثلاثين من عمره تقريباً في ولاية لويزيانا، بعد تحقيقات أمنية أفضت إلى توجيه نحو 40 تهمة جنائية بحقه، على خلفية حيازة مواد غير قانونية، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.

ووفق المعطيات المتداولة، بدأت القضية بعد رصد نشاط رقمي مشبوه، قبل أن يقود تفتيش قانوني إلى ضبط أجهزة إلكترونية قالت الجهات المختصة إنها احتوت على مواد دعمت لائحة الاتهام المرفوعة ضد المشتبه به.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً بعد تداول توصيف إعلامي للرجل على أنه "مبرمج Roblox"، إلا أن الشركة سارعت إلى توضيح موقفها، مؤكدة أنه ليس موظفاً لديها، بل مجرد مستخدم ينشئ محتوى داخل المنصة في إطار ما يُعرف بصنّاع الألعاب.

وأضافت الشركة أنها اتخذت إجراءات فورية عقب القضية، شملت تعطيل حساباته وحذف أي محتوى مرتبط به، في سياق تشديدها على سياسات حماية المستخدمين، خصوصاً الفئات الأصغر سناً.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بأمان المستخدمين داخل منصات الألعاب الرقمية، وسط دعوات متجددة إلى تعزيز الرقابة ورفع مستوى الوعي داخل هذا الفضاء. (عكاظ)
الأمريكية

توت ⚔️

أمريكي

دمين

زيان

زايد

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24