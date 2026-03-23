الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
امرأة حاولت تقطيع جثة صديقها بعد أن قتلته

23-03-2026 | 05:39
امرأة حاولت تقطيع جثة صديقها بعد أن قتلته
امرأة حاولت تقطيع جثة صديقها بعد أن قتلته photos 0
وجّهت السلطات في ولاية فلوريدا تهمة القتل العمد لامرأة تبلغ 32 عاماً، على خلفية قضية مقتل صديقها بعد العثور على رفات تعود له مدفونة في فناء المنزل الذي كانت تقيم فيه.

وبحسب ما أعلن مكتب شرطة مقاطعة باي، بدأت القضية ببلاغ عن اختفاء جوزيف إيلر، البالغ 38 عاماً، في 14 آذار، بعدما كان آخر ظهور له قبل ذلك بيومين. وأفاد والده بأنه سمع شجاراً بينه وبين صديقته خلال ساعات الفجر.

وخلال التحقيقات، قالت المشتبه بها في البداية إن خلافاً وقع بينهما قبل أن يغادر المنزل برفقة صديق. لكن والد الضحية عاد وأبلغ الشرطة لاحقاً بتصرفات أثارت شكوكه، من بينها سماع صوت إطلاق نار، وملاحظات مرتبطة بأوضاع غير طبيعية داخل المنزل وفي محيطه.

ومع توسع التحقيق، حصل المحققون على إفادة من شاهد قال إن المرأة اعترفت بإطلاق النار على الضحية. وبعد تفتيش المكان، عثرت السلطات على رفات الضحية في الفناء، ما دفعها إلى توقيف المشتبه بها وتوجيه تهمة القتل العمد إليها.
 
ووفقًا لمكتب الشريف، يُزعم أن أفيريت اعترفت بإطلاق النار على إيلر مرتين ومحاولة تقطيع جثته قبل دفنه في الفناء. وكشف تفتيش المنزل عن رفات إيلر في عدة أماكن في الفناء تحت التربة التي تم حفرها حديثًا. 

وأكدت الشرطة أن المعطيات الأولية التي جُمعت من المنزل لا تدعم فرضية الدفاع عن النفس، فيما لا تزال القضية قيد المتابعة القضائية.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انتشال جثة امرأة من المبنى المُستهدف في بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جرفتها مياه النهر.. العثور على جثة امرأة سورية
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
امرأة تقتل طفليها وتنتحر!
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. امرأة تُقتل على يد زوجها
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
11:10 | 2026-03-23
Lebanon24
09:24 | 2026-03-23
Lebanon24
07:49 | 2026-03-23
Lebanon24
05:38 | 2026-03-23
Lebanon24
05:33 | 2026-03-23
Lebanon24
03:38 | 2026-03-23
