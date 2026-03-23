لغز "هرم المريخ".. هل بنته حضارةٌ بائدة أم هي مجرد أوهام؟

أثارت صور التقطتها مسبارات " " لسطح كوكب جدلاً واسعاً بعد ظهور تشكيل صخري يشبه إلى حد كبير الهرم، مما أعاد فتح باب التكهنات حول وجود حضارات قديمة أو حياة ذكية سابقة على الكوكب الأحمر.



وتشير الدراسات العلمية والتحليلات الدقيقة للصور إلى أن هذا "الهرم" ليس بناءً اصطناعياً، بل هو نتاج عمليات جيولوجية طبيعية استغرقت ملايين السنين.

وأوضح الخبراء أن عوامل التعرية والرياح المريخية القوية ساهمت في نحت الصخور بأشكال هندسية توحي للناظر بوجود تدخل بشري، وهي ظاهرة نفسية تُعرف بـ"الباريدوليا"، حيث يميل العقل لتفسير الأنماط العشوائية على أنها أشكال مألوفة.

وأكدت "ناسا" أن التكوين المذكور لا يتجاوز حجمه حجم سيارة صغيرة، مما يدحض فرضيات الأهرامات الضخمة الشبيهة بأهرامات .



