متفرقات
لغز "هرم المريخ".. هل بنته حضارةٌ بائدة أم هي مجرد أوهام؟
Lebanon 24
23-03-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت صور التقطتها مسبارات
وكالة الفضاء الأمريكية
"
ناسا
" لسطح كوكب
المريخ
جدلاً واسعاً بعد ظهور تشكيل صخري يشبه إلى حد كبير الهرم، مما أعاد فتح باب التكهنات حول وجود حضارات قديمة أو حياة ذكية سابقة على الكوكب الأحمر.
وتشير الدراسات العلمية والتحليلات الدقيقة للصور إلى أن هذا "الهرم" ليس بناءً اصطناعياً، بل هو نتاج عمليات جيولوجية طبيعية استغرقت ملايين السنين.
وأوضح الخبراء أن عوامل التعرية والرياح المريخية القوية ساهمت في نحت الصخور بأشكال هندسية توحي للناظر بوجود تدخل بشري، وهي ظاهرة نفسية تُعرف بـ"الباريدوليا"، حيث يميل العقل
البشري
لتفسير الأنماط العشوائية على أنها أشكال مألوفة.
وأكدت "ناسا" أن التكوين المذكور لا يتجاوز حجمه حجم سيارة صغيرة، مما يدحض فرضيات الأهرامات الضخمة الشبيهة بأهرامات
الجيزة
.
