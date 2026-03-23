ليس كما في الأفلام.. اكتشاف ديناصور في كوريا بحجم "كلب" صغير

أعلن فريق من الباحثين في عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات يتميز بصغر حجمه الذي لا يتجاوز حجم كلب صغير، مما يضيف حلقة جديدة ومثيرة لفهم التنوع البيولوجي في العصور الجيولوجية القديمة.



ويعود تاريخ هذا الاكتشاف إلى بقايا أحفورية عُثر عليها في تشكيلات صخرية تعود للعصر الطبشوري، حيث أظهرت الدراسات الأولية أن هذا الديناصور كان يمشي على قدمين ويتمتع بخصائص تشريحية فريدة تميزه عن الأنواع المعروفة سابقاً.

وأطلق العلماء عليه اسماً محلياً يعكس منشأه الكوري، مشيرين إلى أن هذا النوع الصغير كان يعيش في بيئات غابوية كثيفة، وقد ساعده حجمه الضئيل على المناورة والاختباء من الضواري الأكبر حجماً. ويُعد هذا الاكتشاف الأولي من نوعه في المنطقة، حيث يسلط الضوء على تطور الديناصورات القزمية في .





