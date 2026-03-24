في "هوليوود".. فيلم "Project Hail Mary" يكسر الأرقام القياسية قبل عرضه!

حقق فيلم "Project Hail Mary" (مشروع هايل ماري) انطلاقة قياسية عالمياً مع بدء حملته الترويجية واقتراب موعد عرضه، وهو العمل المقتبس عن رواية الخيال العلمي الناجحة التي تحمل الاسم نفسه للكاتب آندي وير، مؤلف رواية "The Martian".



وتدور أحداث الفيلم حول رائد فضاء يستيقظ على متن سفينة فضائية ليكتشف أنه في مهمة يائسة لإنقاذ كوكب الأرض من كارثة كونية تهدد بقاء البشرية، إلا أنه يعاني من فقدان ذاكرة يجعله يجهل هويته وتفاصيل مهمته.

ويقوم ببطولة العمل النجم رايان غوسلينغ، الذي يجسد شخصية "رايلاند غريس"، تحت إدارة المخرجين فيل لورد وكريستوفر . وقد أثار الإعلان عن الفيلم وتفاصيل إنتاجه حماساً كبيراً في الأوساط السينمائية، وسط توقعات بأن يحقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر نظراً للشعبية الجارفة للرواية والتقنيات البصرية المتطورة المستخدمة في التصوير.



