باكستان تتصدر قائمة الدول الأكثر تلوثاً بالضباب الدخاني

أظهرت دراسة، أن باكستان تصدرت قائمة أكثر دول العالم تلوثا بالضباب الدخاني في 2025، حيث بلغت تركيزات الجسيمات الدقيقة الخطرةالمعروفة باسم "بي.إم2.5" مستويات تفوق الحد الذي توصي به منظمةالصحة العالمية بما يصل إلى 13 مرة.

وأفادت شركة "آي.كيو إير" السويسرية لرصد جودة الهواء في تقريرها السنوي بأن 13 دولة ومنطقة فحسب حافظت على متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة ضمن معيار المنظمة، أي أقل من 5 ميكروغرامات لكل متر مكعب خلال العام الماضي مقارنة مع 7 دول فقط في 2024.

وأوضح التقرير أن 130 دولة ومنطقة من أصل 143 خضعت للرصد لم تستوف المعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وجاءت بنغلادش وطاجيكستان في المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة الدول الأكثر تلوثا، فيما احتلت تشاد، التي كانت الأكثر تلوثا في 2024، المرتبة الرابعة خلال 2025.

وتصدرت مدينة لوني في الهند قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم لعام 2025، بمتوسط جسيمات دقيقة ملوثة بلغ 112.5 ميكروغرام، تليها مدينة هوتان في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين بمتوسط 109.6ميكروغرام.

وتركزت جميع المدن الأكثر تلوثا في العالم، وعددها 25، داخل الهند وباكستان والصين.

مواضيع ذات صلة
​بسبب الحرب... هذه المدينة الإسرائيليّة تصدّرت قائمة الأكثر تلقياً للإنذارات
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا المسلسل في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي: أمن الطاقة يتصدر قائمة الأولويات
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
