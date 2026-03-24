شهرُ العسل ينتهي بكارثة.. "أفعى" تلسع عروساً وتحول فرحتها إلى مأساة

تحولت رحلة شهر عسل لزوجين إلى مأساة حقيقية بعد تعرض العروس للدغة من أفعى "قطنية الفم" (Cottonmouth) السامة، مما حول أجواء الاحتفال إلى صراع مرير من أجل البقاء.



وقعت الحادثة أثناء نزهة خلوية، حيث باغتت الأفعى العروس بلفحة سامة أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل متسارع، مما استدعى نقلها على الفور إلى العناية المركزة.

وأوضح الأطباء أن سم هذا النوع من الأفاعي يتسبب في تحلل الأنسجة واضطرابات حادة في تخثر ، وهو ما وضع الفريق الطبي في سباق مع الزمن لإعطائها المصل المضاد وإنقاذ حياتها.

وبينما لا تزال العروس تحت المراقبة المشددة، استذكر الزوج اللحظات العصيبة التي عاشها، محذراً من التهاون في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التنزه في المناطق البرية التي تعد موطناً لهذه الزواحف القاتلة.



