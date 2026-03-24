ترامب حاول "استدراج" الملكة إليزابيث.. ماذا سألها عن هاري وميغان؟

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس اللقاءات التي جمعت بالملكة الراحلة الثانية، حيث حاول "استنطاق" للحصول على رأيها الصريح بشأن تنحي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن واجباتهما الملكية.



ووفقاً لما أورده موقع "إرم نيوز" نقلاً عن مذكرات وتصريحات لمقربين، استغل جلساته الخاصة مع الملكة لفتح ملف "هاري وميغان"، محاولاً بأسلوبه المباشر استدراجها للحديث عن الأزمة التي هزت الملكي.

ورغم إصرار ترامب على معرفة شعورها تجاه مغادرتهما إلى وانتقاداتهما العلنية للعائلة، حافظت الملكة على دبلوماسيتها المعهودة وهدوئها، ممتنعة عن إعطاء إجابات صريحة أو الانزلاق إلى إطلاق أحكام شخصية، مما جعل محاولات ترامب "لفك شفرة" موقفها الحقيقي تبوء بالفشل أمام "البرود الملكي" والالتزام الصارم بالبروتوكول.



