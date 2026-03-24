كنزٌ من القرن الرابع.. اكتشاف "أسرار الرهبان" في قلب الواحات المصرية

نجحت البعثة الأثرية في وحدات رهبانية ومبانٍ كنسية تعود إلى القرن الرابع الميلادي، وذلك ضمن منطقة "تل جنوب قصر العجوز" في الواحات البحرية بمصر.



ويُعد هذا الكشف الأثري غاية في الأهمية، حيث يسلط الضوء على بدايات وتطور "الحياة الرهبانية" في المنطقة، وتتكون الوحدات المكتشفة من مبانٍ مشيدة من الحجر البازلتي والآجر (الطوب اللبن)، وتضم غرفاً للمعيشة، ومطابخ، ومخازن، بالإضافة إلى قاعات للصلاة مزينة بكتابات وقبوات تعكس الطراز المعماري السائد في تلك الحقبة.

كما عثرت البعثة على قطع من الفخار المزين برموز قبطية وأدوات يومية تعطي تصوراً دقيقاً عن طبيعة الحياة التعبدية واليومية للرهبان الذين استوطنوا هذه الواحات، مما يعزز فهم التاريخ المسيحي المبكر في المصرية.