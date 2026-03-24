أبعد من مجرد "لوحة".. كيف يعيد الفن صياغة نظرتنا للكون والحياة؟

يستعرض التقرير الدور الجوهري للفن في تشكيل الوعي الإنساني، معتبراً أنه وسيلة قوية قادرة على تغيير نظرة الإنسان للعالم من حوله، وإعادة صياغة المفاهيم والقيم المجتمعية بطرق تتجاوز حدود اللغة والمنطق التقليدي.



ويشير الخبراء إلى أن الفن بمختلف أشكاله، من الرسم والنحت إلى الموسيقى والسينما، يعمل كجسر للتواصل بين الثقافات المختلفة، مما يعزز قيم التسامح والتفاهم المتبادل.

كما يسلط الضوء على قدرة الفن في الإنسانية المعقدة، مثل العدالة والحرية والبيئة، مما يحفز الأفراد على التفكير النقدي والمشاركة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، مؤكداً أن الفن ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو أداة استراتيجية لبناء مجتمعات أكثر وعياً وانفتاحاً.



