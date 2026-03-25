جريمة مأساوية في الإسكندرية.. مقتل طالب وإصابة صديقه

شهدت منطقة الطابية التابعة لقسم المنتزة ثان بالإسكندرية في مصر، مصرع طفل 14 سنة ماتثرا بإصابته بعد أن تعدي عليه 3 أشخاص والتعدي علي صديقه وذلك لسرقة دارجة بخارية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.البداية عندما تلقت بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان يفيد بورود إخطار من إحدي المستشفيات بوصول شابين في سن 14 سنة وتوفي أحدهما متاثرا بإصابته.وتبين أن المجني عليه "ع.ال" طالب 14 سنة، قاد دراجة بخارية موتوسيكل خاص بشقيقة وبصحبته أحد أصدقائه للذهاب إلي إحدي المستشفيات، فاعترضهم 3 متهمين وتعدي المتهم الأول علي المجني عليه بطعنه وأصاب صديقه الآخر، واستولوا علي الدراجة البخارية وفروا هاربين، وعقب نقلهم إلي المستشفي توفي المجني عليه الأولي والثاني يتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين وعرضهم علي جهات التحقيق. (اليوم السابع)