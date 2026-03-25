زوجة تعدي على زوجها.. والتحقيقات تكشف تفاصيل المشاجرة في مصر

أصيب شاب بسحجات متفرقة بالجسم وجرح سطحى طوله 50 سم، إثر تعدى من زوجته على خلفية مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بينهما.



البداية كانت بتلقي بلاغا من الشاب" أحمد.و.ال" 19 عاما عامل، يتهم فيه زوجته "رقية.ال.م " بالتعدي عليه مما أسفر عن إصابته بجروح سطحية وذلك بناحية ديرب البلد بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.



وتبين من التحريات الأولية أن الزوجين تم زواجها منذ ثلاثة أشهر،وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى كل منهما على بعضهما بسبب خلافات زوجية بينهما.



وتم نقل الزوج المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستدعى الجرح القطعي خياطة 50 غرزة، وتحرر المحضر رقم 7638 لسنة 2026 جنح ديرب نجم، حيث اتهم كل منهما بالتعدى على الأخر، وتم عرضهما على ، لمباشرة التحقيق لمعرفة ملابسات التعدى.. (اليوم السابع)

